Ця спеція здатна покращити пам'ять

Науковці назвали спецію, яка не лише має чудовий запах та доповнює різноманітні страви, а й здатна зміцнити пам'ять. Для цього достатньо насолоджуватись її ароматом під час запам'ятовування чи вивчення чогось.

Британські науковці виявили несподівані властивості розмарину, який може допомагати мозковій діяльності. Команда учених з Нортумбрійського університету на чолі з Марком Моссом дійшли до висновку, що запах розмарину здатен покращувати пам'ять.

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Це підтвердила серія тестів на пам'ять у приміщеннях без аромату цієї спеції, а також з нею. З'ясувалось, що ті, хто навчались у кімнаті з ароматом приправи, зуміли покращити результати на 5-7%. До того ж, за словами експертів, розмарин активізує пам'ять і людей різного віку, однак не має ідентичного впливу на всіх.

"Можливо, запахи впливають на електричну активність у мозку або ж фармакологічні активні зв'язки всотуються, коли на дорослих діє аромат", – припускає Марк Мосс.

Розмарин допомагає покращити процес вивчення будь-чого

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