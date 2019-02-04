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Дієтологи засумнівалися у користі ситного сніданку

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Люди мають вибирати для себе найбільш комфортний режим харчування - фото 1
Люди мають вибирати для себе найбільш комфортний режим харчування / Canley Heights RSL

Тим, хто хоче схуднути, часто радять знизити кількість споживаних калорій увечері, віддавши перевагу сніданку. Однак нове дослідження вчених ставить під сумнів цю стратегію.

Дієтологи проаналізували результати 13 клінічних досліджень, проведених у країнах з високим рівнем доходу (переважно, в США і Великобританії) за останні 28 років.

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Як виявилося, ті, хто регулярно снідали, в середньому щодня споживали більше калорій, ніж ті, хто сніданок пропускав. Відмова від сніданку не впливала на підвищене споживання калорій протягом другої половини дня. Дослідники виявили, що люди, які регулярно снідають, отримують в середньому 260 додаткових калорій на день. На думку фахівців, вживання сніданку може уксладнити схуднення, оскільки протягом дня людина з'їсть більше.

Автори дослідження підкреслюють, що люди мають вибирати для себе найбільш комфортний режим харчування. Якщо у ранкові години людина не відчуває голоду, не варто змушувати себе снідати в надії, що це наблизить стрілку на вагах до бажаного результату.

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Джерело: edition
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