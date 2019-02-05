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Ви здивуєтесь! Чим холод корисний для здоров'я

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Як холод впливає на організм - фото 1
Як холод впливає на організм

Медики розповіли, як холод здатен позитивно впливати на людський організм. Тому не розчаровуйтесь, що до весни ще треба чекати, адже зима має свої переваги.

Науковці з Канади виявили, що холод насправді дуже корисний для людського здоров'я. Саме морозна та холодна погода змушує організм посилювати свій імунітет.

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За температури -15 віруси не так активно розповсюджуються, а вже за -20 ймовірність захворіти на грип чи застуду й зовсім сягає мінімальних показників.

Як холод впливає на організм - фото 305668
Як холод впливає на організм

Однак холод не лише нівелює віруси, а й змушує людський організм зміцнювати імунітет. Він пришвидшує циркулювання крові, що допомагає звужувати мори та зменшувати зморшки.

До того ж, за морозів кількість більш насиченого киснем повітря значно збільшується, а це допомагає покращити активність мозку. А зимові прогулянки покращують тонус м'язів.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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