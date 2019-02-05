Ви здивуєтесь! Чим холод корисний для здоров'я

Як холод впливає на організм

Медики розповіли, як холод здатен позитивно впливати на людський організм. Тому не розчаровуйтесь, що до весни ще треба чекати, адже зима має свої переваги.

Науковці з Канади виявили, що холод насправді дуже корисний для людського здоров'я. Саме морозна та холодна погода змушує організм посилювати свій імунітет.

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За температури -15 віруси не так активно розповсюджуються, а вже за -20 ймовірність захворіти на грип чи застуду й зовсім сягає мінімальних показників.

Як холод впливає на організм

Однак холод не лише нівелює віруси, а й змушує людський організм зміцнювати імунітет. Він пришвидшує циркулювання крові, що допомагає звужувати мори та зменшувати зморшки.

До того ж, за морозів кількість більш насиченого киснем повітря значно збільшується, а це допомагає покращити активність мозку. А зимові прогулянки покращують тонус м'язів.

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