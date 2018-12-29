Ця спеція позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи

З першим снігом і морозами багато хто відразу згадує про імбир. Його пряний аромат і гоструватий смак – майже гастрономічний синонім різдвяних свят. Утім, він не лише зробить ваші страви більш пікантними, а й принесе неабияку користь організму.

До вашої уваги п'ять причин регулярно вживати імбир.

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Сприяє зниженню ваги

Регулярне вживання імбиру сприяє прискоренню метаболізму і може допомогти знизити вагу. Про це свідчать дані Національного інституту охорони здоров'я США. Особливо корінь імбиру ефективний у поєднанні із зеленим чаєм і капсаїцином (речовина, яка міститься в стручковому перці). Але покладати всі надії на диво-чай не варто, нутриціологи нагадують, що справжню користь можна відчути лише при правильному і збалансованому харчуванні.

Водночас потрібно буде переглянути раціон

Володіє знеболювальними властивостями

Результати всіх досліджень, присвячених знеболювальним властивостям імбиру, показують, що він найбільш ефективний при менструальному болю. Кілька чашок імбирного чаю допоможуть зняти спазм і поліпшити самопочуття.

Допомагає впоратися з нудотою

Він позитивно впливає на частини шлунково-кишкового тракту, що відповідають за нудоту, розлад шлунка і блювоту. Так само, як горіхи, насіння, горох і цільні зерна, імбир містить фітонутрієнти – антиоксиданти, які зменшують руйнування клітин. Тому корінь імбиру допомагає при різного роду запаленнях. До того ж низка досліджень підтверджує безпеку і ефективність його прийому під час вагітності. Тому заварювати імбир можна дійсно у будь-якій ситуації.

Корисний для серцево-судинної системи

Протизапальні компоненти в складі імбиру можуть також знизити ризик хронічних захворювань. Регулярне вживання імбиру допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові. Тільки пам'ятайте, що імбир не може компенсувати погане харчування з високим вмістом насичених жирів і цукру. Вам все одно доведеться вживати більше овочів, нежирних білків, риби і бобових, харчуватися за графіком і пити достатню кількість води.

Знижує рівень холестерину та цукру в крові

Знижує ризик розвитку діабету

Протизапальні компоненти, які є у складі імбиру, можуть також знизити ризик хронічних захворювань. Регулярне вживання імбиру допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові, позитивно впливає на обмінні процеси і покращує рівень інсуліну. Тримайте під рукою сушений або свіжий імбир для додавання у смузі, до м'яса або овочевих супів. Солодке імбирне печиво – виняток з правил. Частий гість новорічного столу аж ніяк не є помічником у боротьбі з діабетом.

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