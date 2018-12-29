На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ця спеція позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи
-
- 49
З першим снігом і морозами багато хто відразу згадує про імбир. Його пряний аромат і гоструватий смак – майже гастрономічний синонім різдвяних свят. Утім, він не лише зробить ваші страви більш пікантними, а й принесе неабияку користь організму.
До вашої уваги п'ять причин регулярно вживати імбир.
І ще: Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
Сприяє зниженню ваги
Регулярне вживання імбиру сприяє прискоренню метаболізму і може допомогти знизити вагу. Про це свідчать дані Національного інституту охорони здоров'я США. Особливо корінь імбиру ефективний у поєднанні із зеленим чаєм і капсаїцином (речовина, яка міститься в стручковому перці). Але покладати всі надії на диво-чай не варто, нутриціологи нагадують, що справжню користь можна відчути лише при правильному і збалансованому харчуванні.
Володіє знеболювальними властивостями
Результати всіх досліджень, присвячених знеболювальним властивостям імбиру, показують, що він найбільш ефективний при менструальному болю. Кілька чашок імбирного чаю допоможуть зняти спазм і поліпшити самопочуття.
Допомагає впоратися з нудотою
Він позитивно впливає на частини шлунково-кишкового тракту, що відповідають за нудоту, розлад шлунка і блювоту. Так само, як горіхи, насіння, горох і цільні зерна, імбир містить фітонутрієнти – антиоксиданти, які зменшують руйнування клітин. Тому корінь імбиру допомагає при різного роду запаленнях. До того ж низка досліджень підтверджує безпеку і ефективність його прийому під час вагітності. Тому заварювати імбир можна дійсно у будь-якій ситуації.
Корисний для серцево-судинної системи
Протизапальні компоненти в складі імбиру можуть також знизити ризик хронічних захворювань. Регулярне вживання імбиру допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові. Тільки пам'ятайте, що імбир не може компенсувати погане харчування з високим вмістом насичених жирів і цукру. Вам все одно доведеться вживати більше овочів, нежирних білків, риби і бобових, харчуватися за графіком і пити достатню кількість води.
Знижує ризик розвитку діабету
Протизапальні компоненти, які є у складі імбиру, можуть також знизити ризик хронічних захворювань. Регулярне вживання імбиру допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові, позитивно впливає на обмінні процеси і покращує рівень інсуліну. Тримайте під рукою сушений або свіжий імбир для додавання у смузі, до м'яса або овочевих супів. Солодке імбирне печиво – виняток з правил. Частий гість новорічного столу аж ніяк не є помічником у боротьбі з діабетом.
Читайте також: Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
13:45Як виглядали вулиці і жителі Таїланду 40 років тому
-
13:16Джаред Лето став спокусливим Сантою
-
12:44Воротар-невдаха став зіркою мережі: автогол року
-
12:14Лікарі зруйнували ще один міф про каву
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
-
11:15Найкращий футболіст року йде з Реалу
-
10:44Як правильно харчуватися взимку
-
10:17Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою у чорно-білому купальнику
-
10:00В Україні випустили чорну горілку
-
09:46Анджеліна Джолі має намір йти в політику
-
09:16Як працюватиме київське метро у новорічну ніч
-
08:57Ця спеція позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:33Глава модного департаменту Instagram позувала у кашкеті українського дизайнера
-
08:16Названі авто з найнадійнішими двигунами
- 28 грудня
-
22:54Український лоукостер SkyUp відкриває прямі рейси до Португалії
-
22:21Ось чому варто регулярно пити ромашковий чай
-
21:56Названі спеціальності, які будуть найбільш популярні у 2019 році
-
21:39Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: дивитися онлайн розкішний суперфінал
-
21:22Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото
-
21:13Xiaomi Pocophone F2 вразив технічними характеристиками
-
20:53Названо продукти, які категорично не підходять для вечері
-
20:24Volkswagen представив "павербенки" для своїх електромобілів
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
- 28 грудня
-
20:53Названо продукти, які категорично не підходять для вечері
-
19:00Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
07:14Прогноз погоди в Україні 28 грудня
- 27 грудня
-
20:56Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження
-
18:00Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018
-
16:00ТОП-10 зарубіжних книжок 2018 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
14:21Спортивні досягнення українців у 2018 році: є, чим пишатися
-
11:30Долучайся до найдобрішої зимової акції!
-
10:21Нові пісні грудня: плейлист популярної музики
-
07:16Прогноз погоди 27 грудня в Україні
- 26 грудня
-
21:00Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
16:15ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів
-
17:15Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
-
13:53Аніта Луценко розповіла про популярну проблему жінок