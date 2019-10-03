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Ця риса характеру – одна з найнеприємніших

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Погана поведінка / civicactivism

Одна з найнеприємніших рис людини – любов до розмов на публіку. Коли ми розмовляємо голосніше за прийняту норму, так, щоб нашою розмовою привернути до себе увагу незнайомих людей, це виглядає як мінімум невиховано.

Таку поведінку можна порівняти зі стоянням у пробці у автомобілі з опущеними вікнами і включеною музикою на максимальну гучність.

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Навіщо ми так робимо?

Мабуть, як і в багатьох інших випадках, нами рухає не цілком усвідомлене почуття значимості і бажання бути оціненим гідно. Щоб навколишні звернули увагу на наш успіх, досягнення, важливі думки тощо. Щоб випадково зіткнувшись з чужим поглядом прочитати в очах повагу, визнання, захоплення, захват, страх та інші потрібні нам емоції.

У дипломатії така поведінка входить до розряду "як в принципі ніколи не можна залучати до себе увагу", вважається порушенням етикету і поганими манерами. Тому психологи рекомендують ніколи так себе не вести і приділяти особливу увагу розмові з ким-небудь в присутності незнайомих людей поруч.

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Натовп

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Джерело: civicactivism
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