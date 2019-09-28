У дівчат цих знаків Зодіаку найчастіше закохуються чоловіки

Чоловіки хочуть будувати відносини з яскравими і пристрасними представницями жіночої статі. Розглянемо жінок трьох знаків Зодіаку, які є найкращими для чоловіків.

Терези

Представниці цього знаку відрізняються своєю врівноваженістю і мудрістю. Протилежна стать їх цінує за взаємну повагу. Крім розуму їх відрізняє гарне почуття гумору і почуття стилю. Як правило, жінки-Терези негативно ставляться до алкогольних напоїв і куріння. Всі перераховані якості приваблюють чоловіків. Однак, Терези не поспішають форсувати події, а завойовують чоловіка поступово.

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Телець

Ранимість і ніжність властива для цих жінок, які готові завжди надати допомогу і турботу оточуючим. З носієм такого знака Зодіаку, чоловіки відчувають себе справжніми мушкетерами і захисниками. Перебуваючи з такою дамою, відчуваєш, що вона ранима і беззахисна, проте це не зовсім так. Якщо їм щиро сподобається чоловік, то вони для його завоювання докладуть усіх зусиль, проявивши впертість і нахабство.

Овен

Оптимізм, життєлюбність, воля до перемоги – це ті якості, які приваблюють чоловіків у Овнах. З жінками-Овнами чоловіки завжди у піднесеному настрої. Овни хороші організатори, які люблять подорожувати і відзначати свята. Вся їх енергія і вірність спрямована тільки на єдиного партнера. Фінансова незалежність і міцний розум, дозволяють їм досягати великих висот в суспільстві.

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