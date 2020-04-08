Ця річ у спальні позитивно вплине на ваш сон

Здоровий сон для багатьох є недосяжною розкішшю. Їм не допомагає навіть восьмигодинний сон, оскільки почуття насичення та відпочинку не приходить. Однак сомнологи нагадують, що для повноцінного сну недостатньо просто лягти на ліжко. Необхідно забезпечити максимальний комфорт і інші умови.

Наприклад, спати потрібно тільки у добре провітрюваних приміщеннях. Перед сном потрібно обов'язково провітрити кімнату і наповнити її свіжим повітрям. Робити це потрібно навіть взимку.

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Деякі люди вмикають усілякі фонові звуки, наприклад, багаття, що горить або шум прибою. Це допомагає їм розслабитися фізично і морально перед відходом до сну.

Ще одна порада фахівців – використовувати червоне освітлення. Сомнологи стверджують, що червоне світло підвищує якість сну.

Червоне освітлення підвищує якість сну

Раніше психологи розповіли, що роблять щасливі пари перед сном. Експерти зі США протягом певного часу спостерігали за гармонійними парами, яких протягом багатьох років пов'язують стосунки. Психологів цікавили їх звички і ритуали. З'ясувалося, що щасливі в сімейному житті люди щодня перед сном обговорювали хороші новини. Навіть якщо нічого надихаючого не відбувалося, люди знаходили моменти, які варто вважати позитивними.

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