Німецькі експерти назвали 10 предметів, які потрібно ретельно очищати

Є предмети, з якими ми стикаємося особливо часто, але нехтуємо їх очищенням. Тим часом, сьогодні, в умовах спалаху коронавірусу, стежити за їх чистотою важливо як ніколи. Експерти назвали предмети, які потребують ретельної чистки щодня!

Завідуюча відділенням лікарняної гігієни мережі клінік Asklepios у Гамбурзі, доктор Сюзанна Хуггетт разом з експертом з питань гігієни клінінгового порталу Helpling Роксанною Пелька назвали предмети, які в ці дні потрібно очищати особливо ретельно – частіше, ніж зазвичай.

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Рушники. Фахівці пояснюють: ми не завжди миємо руки досить старанно, і бактерії з них переходять на тканину. У результаті рушники збирають на собі цілі колонії потенційно небезпечних мікроорганізмів.

"Сьогодні, коли загроза зараження коронавірусом особливо велика, їх потрібно прати кожні три дні при температурі 60 градусів. Кожен член сім'ї повинен користуватися суто своїм особистим рушником. Після кожного використання вологий рушник слід вішати сохнути на свіжому повітрі. Рушники та кухонні серветки повинні пратися окремо від одягу і білизни", – порадили експерти.

У кожного члена сім'ї має бути свій рушник

Ганчірки для домашнього прибирання. Їх теж потрібно очищати особливо ретельно. Декілька разів на тиждень занурюйте їх у киплячу воду з миючим засобом.

Гаджети. Ці предмети особливо важливо очищати, якщо ними користувалися поза домом. Їх можна обробляти антисептиком, або (якщо дозволяє модель) мити з милом. Головне, щоб смартфон, планшет були вимкнені і не підключені до мережі, також вода не повинна потрапляти в роз'єми для зарядного пристрою, навушників.

Очищайте свої гаджети

Пульт від телевізора, клавіатура. Щодня протирайте їх антибактеріальними серветками.

Крани. Їх слід очищати, використовуючи мильний розчин або засоби для чищення.

Унітаз. Експерти рекомендують очищати кришку унітазу і кнопку зливу щонайменше 2-3 рази на тиждень.

Приділяйте увагу миттю унітазу

Окуляри. Регулярно обробляйте їх спиртовмісних засобом або просто мийте з милом.

Клямки, вимикачі. Клямок у будинку багато – дверні, віконні, від шаф. Важливо стежити за їх чистотою, регулярно обробляти серветками. Те ж саме з вимикачами.

Постільна білизна та піжами. На думку німецьких експертів, прання постільної білизни та піжам не вимагає спеціальних дезінфікуючих засобів, але прати краще при температурі 60 градусів. Якщо ви проводите основну частину часу вдома і не пітнієте, достатньо міняти білизну раз на два тижні. Що стосується одягу, в якому спить людина, то його потрібно міняти кожні 4 дні, а при пітливості ще частіше.

Періть постільну білизну та піжаму

Бережіть себе, мийте руки з милом, а також не забувайте дотримуватися карантину!

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