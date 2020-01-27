Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

5 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки

  • 41
Фрази у стосунках - фото 1
Фрази у стосунках / cosmopolitan

Ці фрази ми часто вимовляємо неусвідомлено, навіть не помічаючи, що вони псують наші стосунки з оточуючими і ображають їхні почуття. Тому, якщо ви не хочете втратити близьку людину, краще утриматися від їх використання.

Ти мене не чуєш. Фраза говорить співрозмовникові про те, що він не здатний почути і зрозуміти вас, що його рівень IQ далекий від досконалості і розмова з ним не має сенсу. Ця фраза зачіпає внутрішнє відчуття власної гідності і змушує людину відсторонитися від вас.

І ще: Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою

Це не так важливо. Коли людина розповідає вам щось і ви вимовляєте цю фразу, будьте впевнені, співрозмовник відчує, як ви знецінили все, чим він поділився.

Заспокойся вже! Фраза, яку застосовують до невротиків, які не можуть контролювати свої почуття і дії. Іншими словами, сказати так, значить, назвати людину психом, хоч і не вимовити прямо цього слова. Навряд чи ви зможете когось заспокоїти цією фразою.

5 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки - фото 382462

Ти вже це казав. Людина розповідає вам щось, а ви йому: "що ти зарядив як папуга", маючи на увазі, що вам це нудно і нецікаво слухати. Людина одразу відчуває себе непотрібною і відсторонюється від вас за першої ж зручної нагоди.

Не будь дурнем. Тобто, взагалі, людина дурень, а зараз ви її закликаєте вийти з цього амплуа? Вам здається не так, але людина внутрішньо зчитує саме таке ставлення. Задумайтесь, якщо вас хтось вважає дурним, чи захочете ви спілкуватися далі?

Читайте також: 4 секретні способи довести її до оргазму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
  • 23 cічня, 15:30
  • 420
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1573
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1114
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки