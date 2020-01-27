5 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки

Ці фрази ми часто вимовляємо неусвідомлено, навіть не помічаючи, що вони псують наші стосунки з оточуючими і ображають їхні почуття. Тому, якщо ви не хочете втратити близьку людину, краще утриматися від їх використання.

Ти мене не чуєш. Фраза говорить співрозмовникові про те, що він не здатний почути і зрозуміти вас, що його рівень IQ далекий від досконалості і розмова з ним не має сенсу. Ця фраза зачіпає внутрішнє відчуття власної гідності і змушує людину відсторонитися від вас.

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Це не так важливо. Коли людина розповідає вам щось і ви вимовляєте цю фразу, будьте впевнені, співрозмовник відчує, як ви знецінили все, чим він поділився.

Заспокойся вже! Фраза, яку застосовують до невротиків, які не можуть контролювати свої почуття і дії. Іншими словами, сказати так, значить, назвати людину психом, хоч і не вимовити прямо цього слова. Навряд чи ви зможете когось заспокоїти цією фразою.

Ти вже це казав. Людина розповідає вам щось, а ви йому: "що ти зарядив як папуга", маючи на увазі, що вам це нудно і нецікаво слухати. Людина одразу відчуває себе непотрібною і відсторонюється від вас за першої ж зручної нагоди.

Не будь дурнем. Тобто, взагалі, людина дурень, а зараз ви її закликаєте вийти з цього амплуа? Вам здається не так, але людина внутрішньо зчитує саме таке ставлення. Задумайтесь, якщо вас хтось вважає дурним, чи захочете ви спілкуватися далі?

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