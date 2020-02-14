Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після

Виявляється, є такі додатки, функціонал яких, здавалося б, мало кому знадобиться: вони ретушують фото таким чином, що на ньому не залишається ні краплі макіяжу.

Один з таких додатків, MAKEAPP, надає цікаву можливість уявити, як та чи інша людина виглядала би на фото без макіяжу.

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Ця програма, використовуючи нейронну мережу, може обробити фотографії або відео так, що людина (навіть з найяскравішим макіяжем) буде виглядати так, немов її знімали без макіяжу або з мінімальним мейкапом.

Результати використання цього додатка іноді виходять спірними, але доволі цікавими. Так чи інакше, багато фотографій виглядають схожими на ті, що час від часу вдається зняти папараці.

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