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Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після

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Джолі у додатку MAKEAPP - фото 1
Джолі у додатку MAKEAPP / pressa

Виявляється, є такі додатки, функціонал яких, здавалося б, мало кому знадобиться: вони ретушують фото таким чином, що на ньому не залишається ні краплі макіяжу.

Один з таких додатків, MAKEAPP, надає цікаву можливість уявити, як та чи інша людина виглядала би на фото без макіяжу.

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Ця програма, використовуючи нейронну мережу, може обробити фотографії або відео так, що людина (навіть з найяскравішим макіяжем) буде виглядати так, немов її знімали без макіяжу або з мінімальним мейкапом.

Результати використання цього додатка іноді виходять спірними, але доволі цікавими. Так чи інакше, багато фотографій виглядають схожими на ті, що час від часу вдається зняти папараці.

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386044

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386045

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386046

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386047

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386048

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386049

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386050

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386051

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386052

Ця програма прибирає макіяж з будь-якого фото: до і після - фото 386053

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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