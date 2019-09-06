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Серіал Кріпосна Євро 2020

Ця поширена звичка негативно впливає на ваше лібідо

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Ось чому потрібно достатньо часу приділяти сну - фото 1
Ось чому потрібно достатньо часу приділяти сну

На сексуальний потяг впливають низка чинників: слабкий імунітет, високий тиск, перепади настрою, нав'язливі думки, депресія, набір ваги. Щоправда, науковці назвали популярну звичку сьогодення, яка впливає на наше інтимне бажання не найкращим чином!

У дослідженні європейських вчених, опублікованому в Journal of Sexual Medicine, взяли участь чотири тисячі чоловіків і жінок близько 60 років.

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Серед чоловіків цього віку, які регулярно не висипалися, частою проблемою була еректильна дисфункція, а серед жінок – недостатнє збудження та відсутність оргазмів.

Власне, з цієї причини науковці дійшли до висновку, що саме дефіцит сну має негативний вплив на лібідо.

В іншій праці йдеться про те, що недосип знижує рівень тестостерону – гормону, необхідного для сексуального збудження. Найбільш активно він виробляється саме під час фази швидкого сну.

Недостатня кількість сну знижує рівень інтимного бажання - фото 353035
Недостатня кількість сну знижує рівень інтимного бажання

Експеримент за участю понад 170 американських студенток показав: всього одна додаткова годину сну підвищує не тільки сексуальне бажання, але і ймовірність сексу на наступний день.

Тепер ви маєте вагому причину відправлятися спати на годину раніше, а не "залипати" у ваших улюблених серіалах і телевізійних шоу!

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Джерело: Journal of Sexual Medicine
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