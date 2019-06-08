Ця популярна звичка призводить до появи целюліту

Целюліт вважається однією із найпоширеніших причин, чому жінки почуваються не достатньо гарними. Попри те, що чимало красунь у світі намагаються зламати цей стереотип, медики ж визначають передумови появи "апельсинової шкірки".

Аташе технології зі схуднення LPG Endermologie у Франції Клелія Монті розповіла про доволі популярну звичку, через яку виникає целюліт. І йдеться зовсім не про любов до фастфуду, хоча вона також впливає на появу неприємної "апельсинової шкірки".

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Чимало людей щодня допускають цю помилку, не розуміючи, чим вона може обернутись для тіла. Йдеться саме про схрещування ніг під час сидіння. Ця звичка є причиною не тільки варикозного розширення вен, а й целюліту на ногах.

Річ у тому, що схрещування ніг за столом чи просто на будь-чому затримує лімфообіг у ногах. А через затримку води виникають проблеми з циркуляцією крові та виведенням токсинів з організму. Посилює наслідки сидіння зі схрещеними ногами ще й любов до тісних штанців та джинсів, через які целюліт виникає на ногах та стегнах.

Щоб позбутись шкідливих наслідків сидячого способу життя та постійного перекриття нормального кровообігу, потрібно виділяти щонайменше 30 хвилин на рух щодня, а також не перегинати із солоною їжею та тісним одягом.

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