Ця осіння спеція допомагає покращити травлення

Учені назвали доволі популярну та доступну спецію, яка не лише зробить звичайні смаколики особливими, а й здатна покращити травлення. Вам точно сподобається!

Австралійські дослідники заявили, що кориця у щоденному раціоні здатна зміцнити шлунок та покращити його роботу.

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Це підтвердив експеримент зі свинями, яким давали їжу з корицею. У цих тварин значно знижувався рівень вуглекислого газу в шлунку, а стан здоров'я покращувався. річ у тому, що кориця допомагає охолодити шлунок під час травлення, що захищає його стінки та покращує самопочуття. Також спеція допомагала пришвидшити метаболізм.

Страви з корицею зміценюють імунітет

Попри те, що експеримент проводився на тваринах, фахівці вважають, що у людей ситуація буде аналогічною. До того ж, чудовим прикладом корисних властивостей цієї спеції є те, що її активно вживають мешканці спекотних країн, адже кориця дозволяє охолодитись та зміцнити імунітет.

Тому корицю можна вважати ідеальною осінньою спецією, адже вона смачно доповнює осінній раціон, а також допомагає зменшити ризики захворювань у холодний сезон.

Кориця покращує травлення

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