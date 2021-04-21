Чому не варто наносити крем для автозасмаги ввечері: епічне відео

Блогерка показала, що може трапитись, якщо ввечері вам на думку спаде ідея скористатись автозасмагою. Особливо, якщо ви не в себе вдома.

Тіктокерка Джемма Рамлал (@gemmaramlal) поділилась на своєму профілі кумедним і не дуже роликом про неприємний досвід з набором для засмаги. За короткий час відео зібрало понад 76 тисяч переглядів, адже таке навряд чи хтось захоче повторити.

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Річ у тому, що Джемма відпочивала у готелі, коли ввечері їй спала на думку ідея оновити свою засмагу. На допомогу прийшов лосьйон для автозасмаги, який можна використовувати в домашніх умовах. І все б нічого, адже тон доволі рівномірно закріпився на шкірі. Але це не завадило йому так само ефектно залишитись на білій постільній білизні. Тож вранці блогерка ледь не провалилась під землю від сорому, адже ліжко нагадувало місце злочину, а не кумедну випадковість.

Завдяки коментаторам та силі волі Джемма все ж звернулась з вибаченням до прибиральниць та пояснила, що ж насправді трапилось. Врешті, всі посміялись з ситуації, але ідея наносити автозасмагу перед сном тепер точно не спаде нікому на думку.

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