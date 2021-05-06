5 міфів про корейську косметику, у які пора перестати вірити

Усе частіше на прилавках магазинів можна бачити косметику з Кореї. Вона стала настільки популярною, що безліч жінок вважають її справжньою панацеєю. Спробуймо розібратися з популярними твердженнями, які мають мало спільного з реальністю.

На порталі The Health Site вирішили зруйнувати 5 найпоширеніших міфів, пов'язаних з корейською косметикою. Годі вірити у них.

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Міф 1. Корейська косметика підходить тільки для світлого тону шкіри. Багатьом чомусь здається, що корейський макіяж ідеально підходить тільки для людей зі світлою шкірою. Однак це не так. Якщо подібне і було років 10 тому, то давно минуло. Корейські бренди постійно розробляють продукти, які допомагають людям з різним відтінком шкіри й у різних країнах світу.

Міф 2. Якщо косметика проти старіння, вона потрібна тільки літнім людям. Не думайте, що пігментні плями або зморшки – це доля людей глибоко похилого віку. Ознаки старіння можуть з'явитися й значно раніше. На це впливає багато чинників: від генів до довкілля. А корейська косметика славиться противіковими продуктами.

Міф 3. Сонцезахисний крем потрібен тільки при сонячній погоді. Багато корейців використовують сонцезахисний крем, не звертаючи увагу на небо і кількості хмар. Також вони постійно носять головні убори, щоб захиститися від шкідливих ультрафіолетових променів. Саме тому кореянки так довго зберігають виражену приголомшливу молодість. Їм вкрай рідко можна дати той вік, який вказаний у паспорті.

Міф 4. Зволожувальний крем замінить крем для очей. У корейській косметиці крем для очей є обов'язковим продуктом. Хоча використання зволожувальних кремів краще, ніж нічого, рекомендується поєднувати їх з кремами для очей, які підтягують цю делікатну шкіру на обличчі.

Міф 5. Не можна використовувати масло при жирній шкірі. При питанні підтримки живлення та зволоження шкіри масло для обличчя абсолютно необхідне, особливо в корейської косметиці. Так, засоби на масляній основі важкі по своїй текстурі, і здається, що для жирної шкіри вони не потрібні. Але правильний вибір такого масла призведе до появи сяючої та добре зволоженої шкіри.

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