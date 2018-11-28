Ця модна звичка провокує застуду

Експерти розповіли, чим шкідлива мода на підкатані штани.

Вчені відзначили, що мода на оголені щиколодки вкрай небезпечна для здоров'я.

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Фахівці відзначили, що саме на ногах людини знаходиться дуже велика кількість терморецепторів. При цьому саме на щиколодках немає жирового шару, який би захищав ноги від перемерзання. Перебуваючи на морозі у відкритому стані, ця частина ноги дуже переохолоджується, що призводить до замерзання гомілковостопних суглобів. У зв'язку з цим дуже страждає рівень імунітету людини. Також через перемерзання щиколодок з'являються проблеми з горлом і носом.

Ця модна звичка провокує застуду

Тим часом фахівці інституту Pantone розповіли, які кольори будуть модними взимку. Один з них "Синя туманність". Цей відтінок синього яскравий і соковитий. Носити його можна з такими ж самими яскравими кольорами, на зразок, помаранчевого, або класичного вершкового.

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