Названий ідеальний час для сніданку

Організм може по-різному реагувати на спорт після їжі / Cukrom

Дієтологи рекомендують снідати протягом декількох годин після пробудження.

Точний час сніданку так само важливий, як і те, що саме їсти. Дієтологи вважають, що снідати потрібно протягом двох годин після пробудження: це дозволяє налагодити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові.

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До слова, пропуск сніданку підвищує ризик розвитку діабету другого типу, дестабілізує рівень цукру і уповільнює метаболізм. Не потрібно влаштовувати повноцінний сніданок з п'яти страв. Головне, випити склянку води на голодний шлунок і з'їсти що-небудь легке (йогурт, яйце, фрукти). Поступово організм звикне їсти вранці, і це увійде в звичку.

Чи варто поснідати перед тренуванням – питання індивідуальне. Організм може по-різному реагувати на спорт після їжі. І якщо ви з'їсте бутерброд, а потім відчуєте себе погано, краще тренуватися на голодний шлунок. А якщо хочеться поїсти і потім зайнятися спортом – поснідайте складними вуглеводами (рис, квасоля, картопля).

Названий ідеальний час для сніданку

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