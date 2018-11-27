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Чому корисно їсти апельсини

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Чому не варто відмовлятись від цитрусових - фото 1
Чому не варто відмовлятись від цитрусових

Науковці розповіли, чому цитрусові обов'язково мають бути у щоденному раціоні людей.

Експерти з університету Сіднея організували дослідження щодо того, як апельсини впливають здоров'я очей.

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Виявилось, що популярні смаколики допомагають за профілактики макулодистрофії, а це захворювання є однією із поширених причин сліпоти серед людей віком від 55 років. За цієї хвороби сітківка пошкоджується, тому центральний зір починає порушуватись.

Незвичайну користь апельсинів для очей підтвердило й дослідження серед двох тисяч осіб віком від 49 років, за якими спостерігали 15 років. З'ясувалось, що ті, хто щодня вживали цитрусові, мали нижчі на 35% ризики макулодистрофії.

Чому не варто відмовлятись від цитрусових - фото 291569
Чому не варто відмовлятись від цитрусових

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Джерело: zdorovia.com.ua
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