Наймодніші кольори зими 2018-2019

Фахівці інституту Pantone розповіли, які кольори будуть модними взимку.

Синя туманність. Цей відтінок синього яскравий і соковитий. Носити його можна з такими ж самими яскравими кольорами, на зразок, помаранчевого, або класичного вершкового.

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Наймодніші кольори зими 2018-2019

Ультрафіолет. Цей колір прийнято вважати кольором людей творчих, з важким характером. Під нього можна підібрати такі кольори: цегляний, чорний або бордо.

Наймодніші кольори зими 2018-2019

Пелюстка крокусу. Нагадує відтінки лавандового, який прийнято вважати жіночим і занадто ніжним кольором. Однак останнім часом все більше дизайнерів воліють використовувати його і під час створення чоловічого одягу.

Наймодніші кольори зими 2018-2019

Оливка в мартини. Цей колір більш відомий нам, як колір хакі. Відтінок сміливо можна вважати універсальним у цьому сезоні.

Наймодніші кольори зими 2018-2019

Ніжний лимон. Його можна впевнено комбінувати з "пелюсткою крокусу" і "ультрафіолетом", до яких він підходить просто ідеально. Цей відтінок сам по собі доволі самостійний і універсальний. Головне пам'ятати, що чим світліший тон вашої шкіри, тим більше "жовтизни" має бути в цьому лимоні.

Наймодніші кольори зими 2018-2019

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