Ця кумедна собака вивчила 90 іграшок, і вміє їх усіх розрізняти

Віскі – шестирічна бордер-коллі з Угорщини – самостійно вивчила назви 90 різних іграшок і може принести будь-яку, якщо господарі попросять. Розумна собака навчилася розрізняти м'ячі, фрісбі, кільця, ​​мотузки і навіть може розподілити нові іграшки за цими категоріями.

Коли з Віскі вперше познайомилися дослідники, вона вже знала назви 59 іграшок, але власники кажуть, що тепер собака вивчила ще близько 31.

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Спочатку мені було важко повірити, що собака вивчила так багато назв іграшок, але після декількох днів ретельного тестування я остаточно в цьому переконалася", – сказала провідний дослідник Клаудія Фугацца з Університету імені Лоранда Етвеша в Угорщині.

Серед іграшок Віскі були 10 різних м'ячиків, 7 кілець, 4 мотузки і 4 фрісбі. Власники називають кожну з них як за допомогою прикметників, так і по категорії, наприклад, "маленький фрісбі" або "кольорове кільце".

Господарі Віскі не намагалися спеціально навчати собаку. Вона навчилася розрізняти назви і категорії іграшок, поки грала з людьми.

Під час тестів дослідники пропонували Віскі набори з чотирьох нових іграшок – по одній з кожної категорії. Потім власники просили собаку принести іграшку з певної категорії, сказавши, наприклад, "принеси мені кільце".

Дослідники виявили, що Віскі обирала правильну іграшку статистично частіше, ніж це допускає звичайна випадковість. Крім того, собака вибирала іграшки навіть точніше, якщо їй спочатку дозволяли трохи пограти з кожною з них разом з власниками. При цьому власникам не дозволялося називати нові об'єкти.

Це свідчить про те, що, хоча Віскі покладалася на візуальні особливості іграшок (наприклад, на їх форму), саме досвід взаємодії з ними допомагав їй зробити правильний вибір, – пояснила Клаудія.

І все-таки шестирічній коллі потрібно ще багато чого вивчити, щоб побити світовий рекорд. Найрозумніша собака у світі – бордер-коллі на прізвисько Чейзер з Південної Кароліни, який належав психологу Джону Пілл, – вивчила понад 1000 слів і базову граматику. Вона померла влітку 2019 року.

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