Старого собаку забрали з притулку, і так виглядає кожен його ранок: відео

У мережі не можуть втримати емоцій від ранкового відео з собакою, яке здатне зробити ваш день кращим. Всього кілька секунд, і настрій точно буде на висоті!

На платформі Reddit користувач з ніком laserdiscmagic поділився кумедним відео зі своїм новим улюбленцем, яке стрімко підкорює мережі. За короткий час допис зібрав понад 100 тисяч переглядів та понад 900 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити ранкову традицію з дорослим собакою.

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"Ми взяли старшого собаку, і він любить спати під нашим ліжком. Тепер це наша нова ранкова звичка", – відзначив автор. І справді, пухнастик з серйозними звуками вилазить з-під ліжка, щоб піти на прогулянку.

Коментаторів зацікавила порода собаки, тож автор додав, що його звуть Атка і йому 11 років. Він підозрює, що це суміш маламута та коргі. Також він розповів, що зараз пухнастик на дієті, тому гуляє тричі на день та отримує чимало уваги від нових господарів. Звісно ж, Атка ще й линяє, тому всі речі автора тепер білі. Але власники собак дуже добре розуміють нового найкращого друга Атки.

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