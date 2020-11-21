Ця красуня заробила у 2020 році на стрімах 550 тисяч доларів

Рахувати чужі гроші непристойно, але шалено цікаво! Ось і наші колеги не проґавили можливості з'ясувати, скільки за 2020 рік заробили стримери. Точніше – стрімерки, адже увагу преси привернули доходи саме жіночої частини Twitch.

Ще на початку року стало очевидно, що 2020 рік стане справжнім раєм для стрімерів. Усі сидять вдома, дивляться в екрани та сходять з розуму від відсутності роботи, а той, хто зможе розважити нудьгуючу натовп, напевно буде на вершині успіху. Судячи з опублікованих днями даних, Twitch в році, що минає і правда був справжньою золотою жилою.

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Журналісти склали список з 10 дівчат, які цьогоріч заробили на Twitch більше за інших. І навіть прибутки геймерки під ніком Becca, котра замикає першу десятку, вражають: вона отримала $ 43 985. Прибутки ж її успішніших колег й узагалі здаються чимось фантастичним: так, лідер десятки, Pokimane, стала у 2020 році багатшою на $ 550 060.

За даними журналістів, 70% прибутку дівчат припадає на передплати, 23% – на рекламу і лише 8% – на донати. При цьому до заробітків чоловіків-стримерів прекрасній половині людства ще дуже далеко: xQc, який посів перше місце в аналогічному списку для хлопців, заробив за 2020 рік $ 1 984 000.

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