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У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото

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Консоль BL6 - фото 1
Консоль BL6 / theverge

Американський пивний бренд Bud Light представив першу у світі ігрову приставку з вбудованим холодильником. У ньому можна зберігати дві банки пива.

Пристрій, який би оцінив ледь не кожен геймер, дійсно існує, але, швидше за все, тільки в одному екземплярі. Зараз його продають на аукціоні, ставки вже перевищили 4 тисячі доларів.

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Консоль називається BL6, вона виконана у формі упаковки пива і підтримує сім ігор, серед яких Tekken 7, Soulcalibur VI і R.B.I. Baseball 20. Підключати гаджет до телевізора необов'язково: в нього вбудований проєктор від Asus. Грати можна як одному, так і з напарником – приставка комплектується двома геймпадами.

Про масовий випуск консолі не повідомляється, але для тих, хто хоче поєднати ігри і пиво, є інший бюджетніший варіант. Раніше бренд Miller Lite випустив пиво, банку від якого можна перетворити в ігровий контролер.

У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото - фото 435564

У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото - фото 435565

У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото - фото 435566

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Джерело: theverge
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