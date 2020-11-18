У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото

Американський пивний бренд Bud Light представив першу у світі ігрову приставку з вбудованим холодильником. У ньому можна зберігати дві банки пива.

Пристрій, який би оцінив ледь не кожен геймер, дійсно існує, але, швидше за все, тільки в одному екземплярі. Зараз його продають на аукціоні, ставки вже перевищили 4 тисячі доларів.

І ще: Науковці довели, що відеоігри позитивно впливають на здоров'я

Консоль називається BL6, вона виконана у формі упаковки пива і підтримує сім ігор, серед яких Tekken 7, Soulcalibur VI і R.B.I. Baseball 20. Підключати гаджет до телевізора необов'язково: в нього вбудований проєктор від Asus. Грати можна як одному, так і з напарником – приставка комплектується двома геймпадами.

Про масовий випуск консолі не повідомляється, але для тих, хто хоче поєднати ігри і пиво, є інший бюджетніший варіант. Раніше бренд Miller Lite випустив пиво, банку від якого можна перетворити в ігровий контролер.

Читайте також: Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу