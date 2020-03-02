Ця група людей захищена від коронавірусу

Спалах коронавірусу в Китаї вже забрав життя більш ніж 2000 людей. Виявилося, що одна вікова група тих, хто перехворіли, легко переносить цю недугу.

Згідно з останніми даними найбільш схильні до захворювання люди у віці від 49 до 56 років. По інший бік, діти і молодь, які теж контактують з вірусом. Серед них є навіть кілька хворих новонароджених, але згідно з офіційними джерелами інформації Китаю, у малюків немає жодного випадку загибелі або ускладнення захворювання.

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Наразі до кінця не зрозуміло, чому діти, хворі коронавірусом, званим 2019 nCoV, одужують без будь-яких ускладнень, але у вчених є деякі припущення. Відомо давно, що купу вірусних захворювання діти переносять набагато легше, ніж дорослі. Так, наприклад, вітряна віспа, кір і навіть свинячий, і пташиний грип не викликає у дітей серйозних ускладнень.

У дорослих більше розвинений специфічний імунітет. Виявляється, на це впливає безліч факторів. По-перше, це загальний стан здоров'я. Погодьтеся, діти більш здорові, ніж старші дорослі. Вони не курять, не мають хронічних захворювань, таких як діабет, у них немає проблем з серцево-судинною системою. Виходить, що діти, за яких сьогодні переживають багато батьків, у зв'язку зі спалахом грипу та інших інфекцій, виявляються не такі й беззахисні, як здається на перший погляд.

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