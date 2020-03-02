У МОЗ нагадали, як правильно використовувати медичні маски

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що чимало українців неправильно носять медичні маски. Як потрібно захищатись від захворювань завдяки масці – читайте далі.

Заступник голови Мінздоров'я та головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко заявив, що дуже багато українців роблять помилки з придбанням масок, аби захиститись від вірусів.

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"Коли люди скуповують маски для захисту, це не є правильним, маски повинні використовуватися та бути наявні вдома, якщо у людини з’являться симптоми, вона могла одягнути та зменшити поширення збудника на інших людей. Стосовно того, що її використовують для захисту, це більше психологічний ефект. Коли людина одягла маску, воно не зашкодить, але й користі не буде", – пояснив він.

Також у МОЗ закликали зберігати спокій та не піддаватись паніці, адже ситуація в країні стабільна: медики готові до перших випадків коронавірусу і запасів продовольства вдосталь.

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