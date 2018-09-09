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Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після

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Раніше Харши їла практично все - фото 1
Раніше Харши їла практично все / dailymail

Медсестра з Мельбурну вирішила схуднути, побачивши свою фотографію у Facebook.

Одного разу 29-річна медсестра Харши Суравеера побачила себе на фотографії з подругою, яку та опублікувала в Facebook, і зрозуміла, що прийшов нарешті той день, коли треба щось міняти.

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Дівчина виявилася не готовою до такої негативної реакції, яку викликав її зовнішній вигляд і вага. Харши почала перетворення - вона пішла у спортзал і налягла на часові кардіовправи. У підсумку за перші 10 місяців дівчина схудла аж на 42 кілограми (початковою вага була 107 кг).

Раніше Харши їла практично все: наприклад, могла за день з'їсти дві піци та запити все це літром кока-коли. "Я була схиблена на їжі, це було ненормально", – розповідає Харши.

Дивіться фото Харши до і після схуднення:

Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274981
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274973
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274979
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274978
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274976
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274975
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274974
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після - фото 274980
Ця дівчина схудла на 42 кілограми: фото до і після

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Джерело: dailymail
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