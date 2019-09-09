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Рецепт вінегрету: секрет приготування, про який ви не знали

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Смачний вінегрет / ladyelena

Це один з найпростіших і популярних салатів. Секрет вінегрету захований внизу сторінки!

Інгредієнти:

  • Капуста квашена 300 г
  • Буряк 2 шт.
  • Картопля 3 шт.
  • Огірок солоний 2 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Горошок консервований 4 ст. л.
  • Цибуля 1 шт.
  • Олія соняшникова 4-5 ст. л.
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Рецепт вінегрету

Як приготувати вінегрет:

  1. Картоплю, буряк і моркву потрібно почистити і відварити. Варити їх можна в одній каструлі. Найдовше вариться буряк, особливо якщо він великий, тоді його можна порізати на частини.
  2. Картоплю, буряк, моркву і огірочки нарізаємо кубиками. Цибулю дрібно ріжемо і починаємо збирати салат. Звалюємо все в глибоку тарілку і заправляємо олією.

Секрет вінегрету!

Взагалі, вінегрет – це саме заправка, а не салат, який ми так називаємо. Для багатьох це сюрприз. Класична заправка передбачає суміш оцту і соняшникової олії в пропорціях 1:3. Також до неї додають за смаком: сіль, чорний мелений перець і різноманітну зелень. Всім смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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