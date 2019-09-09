Рецепт вінегрету: секрет приготування, про який ви не знали

Це один з найпростіших і популярних салатів. Секрет вінегрету захований внизу сторінки!

Інгредієнти:

Капуста квашена 300 г

Буряк 2 шт.

Картопля 3 шт.

Огірок солоний 2 шт.

Морква 1 шт.

Горошок консервований 4 ст. л.

Цибуля 1 шт.

Олія соняшникова 4-5 ст. л.

Рецепт вінегрету

Як приготувати вінегрет:

Картоплю, буряк і моркву потрібно почистити і відварити. Варити їх можна в одній каструлі. Найдовше вариться буряк, особливо якщо він великий, тоді його можна порізати на частини. Картоплю, буряк, моркву і огірочки нарізаємо кубиками. Цибулю дрібно ріжемо і починаємо збирати салат. Звалюємо все в глибоку тарілку і заправляємо олією.

Секрет вінегрету!

Взагалі, вінегрет – це саме заправка, а не салат, який ми так називаємо. Для багатьох це сюрприз. Класична заправка передбачає суміш оцту і соняшникової олії в пропорціях 1:3. Також до неї додають за смаком: сіль, чорний мелений перець і різноманітну зелень. Всім смачного!

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