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Рецепт вінегрету: секрет приготування, про який ви не знали
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Це один з найпростіших і популярних салатів. Секрет вінегрету захований внизу сторінки!
Інгредієнти:
- Капуста квашена 300 г
- Буряк 2 шт.
- Картопля 3 шт.
- Огірок солоний 2 шт.
- Морква 1 шт.
- Горошок консервований 4 ст. л.
- Цибуля 1 шт.
- Олія соняшникова 4-5 ст. л.
Рецепт вінегрету
Як приготувати вінегрет:
- Картоплю, буряк і моркву потрібно почистити і відварити. Варити їх можна в одній каструлі. Найдовше вариться буряк, особливо якщо він великий, тоді його можна порізати на частини.
- Картоплю, буряк, моркву і огірочки нарізаємо кубиками. Цибулю дрібно ріжемо і починаємо збирати салат. Звалюємо все в глибоку тарілку і заправляємо олією.
Секрет вінегрету!
Взагалі, вінегрет – це саме заправка, а не салат, який ми так називаємо. Для багатьох це сюрприз. Класична заправка передбачає суміш оцту і соняшникової олії в пропорціях 1:3. Також до неї додають за смаком: сіль, чорний мелений перець і різноманітну зелень. Всім смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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