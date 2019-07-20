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Ця буденна річ може негативно вплинути на ваше здоров'я
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Група американських вчених провела низку досліджень і з'ясувала, що зубні щітки небезпечні для здоров'я. Розповідаємо вам, чому вони дійшли до такого несподіваного висновку.
Усе тому, що триклозан, який міститься у деяких зубних пастах, накопичується в полімерній щетині зубної щітки.
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Триклозан може вивільнятися зі щетинок і потрапляти зі слиною в організм людини в неконтрольованих дозах, які можуть становити небезпеку для здоров'я.
Триклозан – органічна сполука, яку використовують як побутовий антимікробний засіб, завдає шкоди не тільки мікроорганізмів. Учені довели гіпотезу про загибель клітин через вплив триклозану на мітохондрії – органели, що виробляють енергію.
Так, під час дослідження стало відомо, що молекули триклозану взаємодіють з внутрішньою мембраною мітохондрій і буквально "роблять в ній дірки".
Також, раніше повідомлялося, що Colgate і Apple анонсували високотехнологічну зубну щітку E1. Пристрій здатний давати зворотний зв'язок у режимі реального часу, "складати карту" рота та використовувати звукові вібрації, щоб видалити більшу кількість нальоту.
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