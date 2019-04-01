ЦВК офіційно оголосила другий тур виборів президента

Центральна виборча комісія (ЦВК) підтвердила, що вибори президента України продовжаться у квітні. Розповідаємо, коли і чому проведуть другий тур!

ЦВК підрахувала понад 60% протоколів, після чого підтвердилося, що жоден із кандидатів вже не зможе набрати більше ніж половину голосів виборців. Як повідомила глава комісії, в Україні пройде другий тур виборів, у якому й ми оберемо президента.

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Наразі шоумен Володимир Зеленський з результатом 30% продовжує лідирувати в першому турі. На другому місці – чинний президент Петро Порошенко з 16%. Колишній прем'єр-міністр, лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко поки що набирає 13% голосів.

За даними екзитполів, у другий тур проходять Зеленський та Порошенко. Нове голосування має відбутися 21 квітня.

Кандидати в президенти

Нагадаємо, що вибори глави держави пройшли 31 березня, явка склала понад 63%. Суттєвих порушень, за даними ЦВК, не зафіксовано.

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