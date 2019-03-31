На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
- 27
Коли оголосять другий тур виборів президента України 2019, чому він проводиться та коли українцям доведеться голосувати знову – читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Вибори шостого президента України тривають. Дані екзит-полів показали, що Володимир Зеленський та Петро Порошенко розділили найбільшу кількість голосів виборів, але жоден не зумів зібрати понад половину. Відтак, громадянам потрібно буде знову з'явитись на дільницях, щоб остаточно обрати свого главу держави.
Актуально: Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн
Чому проводять другий тур виборів: якщо жоден з кандидатів на крісло очільника держави не може набрати понад 50% від голосів виборів. У такому випадку обирають двох лідерів, за яких надалі голосуватимуть українці.
Ось відповіді на найважливіші питання про вибори 2019:
- Коли оголосять результати першого туру – до 10 квітня
- Дата, коли другий тур виборів президента – 21 квітня
- Коли будуть результати другого туру – до 1 травня
- Інавгурація нового президента України: до 3 червня
Читайте також: День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
21:47Голос країни 9: дивитись онлайн 11 випуск – чим завершилися нокаути
-
21:40Петро Порошенко жорстко прокоментував результати екзит-полу
-
21:30Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
21:23Lexus покаже розкішний мінівен
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:001 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу
-
20:49Науковці назвали ідеальний режим роботи для сов
-
20:23Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:47Науковці дали пораду, яка допоможе збадьоритися зранку
-
19:18Учені розповіли, хто отримує найбільше задоволення від сексу
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Хижа в лісі стала найпопулярнішим помешканням на Airbnb
-
18:30Гороскоп на 1 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:13Samsung Galaxy S10 Plus та iPhone XS Max пройшли випробування на міцність: хто кого?
-
17:49Протримався 4 дні: Ніколас Кейдж вирішив розлучитися
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:57Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом у бікіні
-
16:32Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019: відео
-
16:18Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:49Нові фільми квітня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом