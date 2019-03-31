Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування

Коли другий тур виборів 2019 в Україні

Коли оголосять другий тур виборів президента України 2019, чому він проводиться та коли українцям доведеться голосувати знову – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Вибори шостого президента України тривають. Дані екзит-полів показали, що Володимир Зеленський та Петро Порошенко розділили найбільшу кількість голосів виборів, але жоден не зумів зібрати понад половину. Відтак, громадянам потрібно буде знову з'явитись на дільницях, щоб остаточно обрати свого главу держави.

Актуально: Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн

Чому проводять другий тур виборів: якщо жоден з кандидатів на крісло очільника держави не може набрати понад 50% від голосів виборів. У такому випадку обирають двох лідерів, за яких надалі голосуватимуть українці.

Ось відповіді на найважливіші питання про вибори 2019:

Коли оголосять результати першого туру – до 10 квітня

Дата, коли другий тур виборів президента – 21 квітня

Коли будуть результати другого туру – до 1 травня

Інавгурація нового президента України: до 3 червня

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