Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

Центральна виборча комісія станом на 8:00 понеділка, 1 квітня, опрацювала дані понад 45% протоколів, які підтверджують лідерство Зеленського. Чинний президент перемагає на закордонному виборчому окрузі та в трьох областях країни.

Так, за Володимира Зеленського, віддали голоси 30,16% українців. На другому місці – Петро Порошенко, за якого проголосували 16,69% ​​громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,08% голосів "за".

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При цьому Володимир Зеленський лідирує в більшості областей крім Донецької та Луганської (там першість тримає Юрій Бойко), а також крім Львівської області, Івано-Франківської та Тернопільської, де перше місце виборці віддали Петру Порошенку.

На закордонному виборчому окрузі оброблено дані 91,08%. Там лідирує чинний президент Петро Порошенко (38,63%), Володимир Зеленський набрав 25,83%.

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