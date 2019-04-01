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Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
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Центральна виборча комісія станом на 8:00 понеділка, 1 квітня, опрацювала дані понад 45% протоколів, які підтверджують лідерство Зеленського. Чинний президент перемагає на закордонному виборчому окрузі та в трьох областях країни.
Так, за Володимира Зеленського, віддали голоси 30,16% українців. На другому місці – Петро Порошенко, за якого проголосували 16,69% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,08% голосів "за".
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При цьому Володимир Зеленський лідирує в більшості областей крім Донецької та Луганської (там першість тримає Юрій Бойко), а також крім Львівської області, Івано-Франківської та Тернопільської, де перше місце виборці віддали Петру Порошенку.
На закордонному виборчому окрузі оброблено дані 91,08%. Там лідирує чинний президент Петро Порошенко (38,63%), Володимир Зеленський набрав 25,83%.
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