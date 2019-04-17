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Британці хочуть позбутись лайків у Facebook: названо причину

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У Британії видалять лайк у Facebook - фото 1
У Британії видалять лайк у Facebook

Уряд Великобританія пропонує "видалити" кнопку "мені подобається" у соцмережі Facebook. Там чином хочуть встановити необхідний рівень безпеки у соцмережах для дітей. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Організація The Information Commissioner's Office (ICO), яка працю на Міністерство цифрової індустрії, культури, медіа та спорту Великобританії, запропонувало ввести нові способи покращення рівня безпеки дітей у мережі. Серед нововведень фахівці запропонували позбутись "лайків" на Facebook до того, як користувачу виповниться 18 років.

І ще: У скільки Facebook обходиться безпека Марка Цукерберга

Багатьом може здатися дивним таке побажання, адже відсутність вподобань не вбереже дітей від того, що вони можуть побачити в інтернеті. Однак причина заборони доволі серйозна, адже саме вподобайки дозволяють зібрати всю необхідну інформацію про користувача, щоб налаштувати таргетовану рекламу. Тобто рекламодавців напряму дізнаються чимало про дітей та можуть пропонувати їм дані, які не призначені для їхньої вікової категорії.

У Британії видалять лайк у Facebook - фото 321893
У Британії видалять лайк у Facebook

Саме тому в ICO хочуть ввести пункт про цензуру за віком для вподобайок у рекомендаціях щодо використання соцмереж серед дітей. Це не єдине побажання, адже також експерти хочуть вимкнути відстеження місця знаходження для неповнолітніх.

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Джерело: vedomosti.ru
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