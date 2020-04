Cry me a river: дивіться, як Джастіна Тімберлейка довели до сліз

Тімберлейк став героєм шоу Hot Ones

Співак Джастін Тімберлейк став гостем нового випуску проєкту Hot Ones. Це ток-шоу на YouTube-каналі First We Feast, де ведучий Шон Еванс ставить своїм гостям "гарячі і гострі питання", поки ті пробують "гарячу і гостру їжу". При цьому і питання, і соуси стають гострішими з кожним раундом.

Перший соус Джастіну здався приємним, але він швидко погодився, що це єдиний раз за весь випуск, коли він це вимовляє.

Далі все йшло досить спокійно, і він навіть зумів забітбоксити Cry Me a River з куркою у роті (дивитися з 6 хвилини), поки не прийшов час соусу номер 8, а це 135 тисяч за шкалою гостроти Сколлвіла.

У якийсь момент Тімберлейку навіть знадобилося встати і пройтися. "Чорт забирай, що відбувається?" – не розумів Джастін. Від дикої гостроти у нього запаморочилося у голові: "Таке відчуття, що мене отруїли. Тут що, цианід?"

Раніше тортури гострими крильцями проходили Гордон Рамзі, Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі та інші зірки.

