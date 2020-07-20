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У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів

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Converse Chuck Taylor All Star basic wash - фото 1
Converse Chuck Taylor All Star basic wash / converse

Американський бренд взуття Converse запустив у продаж кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash. Пара виглядає так, ніби її хтось вже носив тривалий час.

Нові кеди Converse Chuck Taylor All Star basic wash виглядають так, ніби у них ходили кілька років. Бруд на підошві і пилові шнурки особливо правдоподібні. Однак тепер це називається "вінтажний вид прямо з коробки".

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Будь-які кеди ризикують коли-небудь перетворитися на щось схоже. Якщо ви хочете створити вінтажний образ, не чекаючи цього моменту, будьте готові викласти за такі Converse близько 80 доларів, що на 20 доларів більше, ніж за базову модель.

У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів - фото 416670

У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів - фото 416671

У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів - фото 416672

У продажу з'явилися брудні стоптані кеди від Converse за 80 доларів - фото 416673

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Джерело: converse
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