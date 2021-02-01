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У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео

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Як відкрити машину без ключа - фото 1
Як відкрити машину без ключа / justdial

Багато водіїв рано чи пізно потрапляють в нестандартні ситуації, серед яких й забуті ключі в салоні машини, що поставлена ​​на сигналізацію. Причому у таку ситуацію потрапляє практично кожен другий автолюбитель. Що робити? Куди бігти? Власник Hyundai Elantra показав весь процес на власному досвіді.

Чоловік так поспішав на зустріч, що зачинив авто, геть забувши про те, що ключі залишилися усередині машини. Він не став вдаватися до різних методів, а просто викликав евакуатор. Так, ці фахівці можуть не тільки відбуксирувати вашу машину в потрібне місце, а й допомогти в низці інших випадків. Наприклад, відімкнути автомобіль.

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Співробітник служби вставив спеціальну подушку в отвір вікна з боку водія і надув її так, щоб утворився невеликий люз, що забезпечив доступ в салон авто. Потім за допомогою жорсткого дроту фахівець зумів відкрити двері. Так, сигналізація спрацювала, але власник відключив її за допомогою ключа.

Весь процес зайняв менш як дві хвилини. Так що тепер ви знаєте, куди звертатися, якщо випадково зачинили машину з ключами всередині.

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Джерело: youtube
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