Цьогоріч пройдуть перші олімпійські змагання з брейк-дансу: що відомо

Олімпійські ігри в Парижі цьогоріч розпочнуться уже 26 липня. У програмі, крім традиційних видів спорту, розігруватимуть медалі з брейк-дансу.

Цього року пройдуть перші олімпійські змагання з брейк-дансу. Загалом змагатися будуть 32 людини – 16 чоловіків та 16 жінок. Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо (Radio France Internationale, RFI).

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Брейк-данс батли відбудуться 9 і 10 серпня на площі Згоди в центрі Парижа. Зокрема від Франції брати участь буде чемпіон Європи з брейк-дансу 2022 року Деніс Сівіль (Dany Dann) – він сподівається стати одним із перших олімпійських медалістів в історії.

Dann візьме участь в Олімпійських іграх разом з трьома іншими французькими брейк-дансерами, які ще не пройшли кваліфікацію.

Я знаю, що Олімпійські ігри грандіозні, але я не відчуваю стресу, тому що я не можу боятися того, чого не бачив і не відчував [раніше], – сказав танцюрист.

Інші учасники змагань:

Участь братиме B-Boy Victor , який виграв золото на Чемпіонаті світу з брейкінгу у 2023 році. Він також двічі перемагав на Red Bull BC One, щорічних міжнародних змаганнях з цього виду танцю.

, який виграв золото на Чемпіонаті світу з брейкінгу у 2023 році. Він також двічі перемагав на Red Bull BC One, щорічних міжнародних змаганнях з цього виду танцю. Серед інших претендентів – канадський B-Boy Phil Wizard , який завоював титул чемпіона світу у 2022 році і став срібним призером минулого року, та південнокорейський B-Boy Hong-10 , переможець Red Bull BC One у 2023 році.

, який завоював титул чемпіона світу у 2022 році і став срібним призером минулого року, та південнокорейський B-Boy , переможець Red Bull BC One у 2023 році. У жіночому змаганні фаворитками є японська B-Girl Ami, золота медалістка світу 2022 року та дворазова переможниця Red Bull BC One, та литовська B-Girl Nicka, чинна чемпіонка світу та Європи.

Міжнародний олімпійський комітет включив брейкданс у програму Олімпійських ігор у 2020 році разом з скейтбордингом, скелелазінням та серфінгом. Як повідомили у пресслужбі МОК, відповідне рішення ухвалили з метою адаптувати ігри до умов життя у світі після пандемії.

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