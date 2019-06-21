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Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
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Ці рекламні ролики часто крутили на телебаченні, тому їх знали напам'ять усі любителі сидіти перед блакитним екраном. Зараз вони видаються дивними та подекуди непрофесійними, проте свого часу ці відео були легендарними. Дивіться цю рекламу онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Ці товари стали частиною попкультури. Їх купляли не тому, що вони потрібні, а тому що це круто! У 90-ті вірили, щоб бути на хвилі популярності, потрібно слідкувати за модою й пробувати усі закордонні новинки.
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Жуйка Stimorol
Головний меседж реклами – пластинка цієї жуйки освіжить ваш подих, приверне увагу оточення та надасть впевненості у вашій крутості.
Жуйка Wrigley's Spearmint
М'ятна жуйка вибухне свіжістю у вашому роті й зробить зуби білосніжними – гарантує рекламний ролик.
Льодяники Mentos
Якщо у вас є пачка Ментосу, то у вас будуть і свіжі ідеї!
Розчинний порошок Yupi
Цей напій з пакетика порошку розмалює ваші сірі будні у яскраві барви! Ми не впевнені, але реклама гарантує саме це.
Чай Pickwick
Чай зі смаком ягід, який не відрізниш за смаком від свіжих плодів.
Газований напій Coca Cola
Не різдвяною рекламою єдиною! Такий рекламний ролик Кока Коли ви, напевно, не дуже й пам'ятаєте.
Кава Nescafe
Кава, яка зігріває навіть прохолодні стосунки, – меседж реклами.
Жувальні цукерки Fruitella
Цукерки, від яких не зможеш відірватися, поки всі не зжуєш! У рекламі саме так і відбувається.
Жуйки з картинками Love is
Любов всюди. Навіть смак цих жуйок з'явився завдяки пристрасті між полуничкою та бананом.
Зубна паста Blend-a-med
У рекламі гарантують, що паста, яка захищає шкаралупу яйця, зможе захистити й емаль ваших зубів.
Шоколадний батончик Milky Way
Смачний та невагомий, як Молочний Шлях, – шоколадний батончик, який хочуть з'їсти всі. Особливо дівчинка з реклами!
Бульйонні кубики Maggi
Ці легендарні кубики підкорили серце багатьох господинь. Страва без Маггі вважали неповноцінними.
Шоколадний батончик з арахісом Snickers
Арахіс, карамель, шоколад – чудове поєднання. І це доведено часом, адже Снікерси продають і сьогодні.
Шоколадні драже M&M's
Хрумкі шоколадні драже, які не тануть у руках – мрія кожного ласуна. Але самі драже не хочуть, щоб їх їли. Цей рекламний ролик – справжній хоррор!
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