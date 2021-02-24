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Coach зняв пародію на серіал ДРУЗІ у стилі k-pop: кумедне відео
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Бренд Coach представив рекламну кампанію осінньої колекції 2021 року. Ролик – пародія на улюблений серіал мільйонів. Мовиться про "ДРУЗІв". У відео взяли участь корейські артисти – співачка Хена та репер Dawn.
У відео одна з найпопулярніших парочок k-pop намагається по-чесному розділити останню порцію печива.
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Потім Хена і Dawn вирішують влаштувати танцювальний поєдинок. У результаті молодий чоловік розуміє, що змагатися марно, і пропонує Хене розділити печиво навпіл.
Раніше учасниці k-pop-гурту Aespa були оголошені амбасадорами Givenchy. Дівчата вже знялися в кампанії бренду.
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