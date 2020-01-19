Голос країни 10 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Перший випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 19 січня 2019 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу!

Голос країни повернувся! 19 січня на каналі 1+1 відбулася прем'єра нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. А от вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу залишає сцену без спілкування із Тіною, Потапом та Настею, Monatik'ом або Dan Balan'ом. Також з'явилося нововведення: тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 1 випуск

Першими до тренерів шоу вийшов Саша Календа з Житомира. 23-річний музикант-початківець 10 років сумнівався у своїх силах, але вирішив таки не втратити свого шансу вийти на головну сцену України. Не забувайте, що цьогоріч глядачі побачать ювілейний сезон проєкту. Сашко зізнається, що мріє бути частиною цього епохального шоу. Для того, аби вразити тренерів він вирішив виконати легендарний хіт Coco Jambo. Буквально з перших же секунд до парубка повернувся Dan Balan. MONATIK теж вирішив не пасти задніх. В останній вагон заскочили Тіна Кароль, а також Потап і Настя. Отже, тепер перед Сашком стоїть складний вибір. І він його зробив на користь Діми Монатіка.

Голос країни 10 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Саша Календа – Coco Jambo:

Естафету перейняв ще один талановитий учасник. 24-річний Сергій Роман – сучасний гуцул, який народився у неймовірному карпатському селі Вертеп. Він зізнався, що його однокласники ніколи не розуміли його, а також не поділяли пристрасть Сергія до музики. Хлопець прийшов на Голос, аби стати частиною ювілейного сезону, який зібрав найсильніших учасників з усієї України, і не тільки. Вражати суддів він вирішив за допомогою пісні "Ой, у полі грушечка". З перших же секунд до нього повернулася Тіна Кароль, до якої згодом долучилися абсолютно всі зіркові тренери. Не минулося й без дуетного виконання хіта "УВЛИУВТ" з Дімою Монатіком. Цікаво, чи вплине це на його вибір... Нічого несподіваного: Сергій стає другим учасником у команді Монатіка.

Голос країни 10 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Сергій Роман – Ой, у полі грушечка:

Пристрасті набирають обертів. Чи стане наступний учасник "Голосу" ще одним "трофеєм" у команді Діми Монатіка? Власне, на сцену нарешті виходить дівчина. Василіса Старшова з Санкт-Петербурга раніше співала з колективом "Ленінград", а тепер же вона вирішила перевірити свої сили. Чи зуміє 24-річна дівчина вразити зіркових тренерів шоу, і чи вистачить їй досвіду, аби розвернути не одне крісло – дивіться далі! Василіса вирішила влаштувати справжнє шаленство на сцені, виконавши хіт Авріл Лавін Complicated. Не дивно, що Дан Балан першим же обернувся до учасниці. Потап і Настя теж вирішили не повернутися, аби не проґавити можливість взяти під своє крило Старшову. Останніми повернулися Монатік і Тіна Кароль. Знову брутальна заруба між тренерами... Власне, Дан Балан заблокував Потапа і Настю, аби прибрати головних конкурентів. Сама ж Василіса вирішила влаштувати батл між суддями.

Голос країни 10 сезон 1 випуск дивитися онлайн: Василіса Старшова – Complicated:

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