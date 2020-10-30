Citroen добився заборони продавати Polestar 2 у Франції: що стало причиною цього

Компанія Citroen через суд домоглася заборони на продаж шведських електрокарів Polestar 2 у Франції. Причиною стали схожі логотипи брендів – через це Polestar позбувся одного з європейських ринків, на який вийшов тільки влітку цього року.

Більш того, шведська марка також повинна виплатити Citroen компенсацію у розмірі 150 тисяч євро.

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Крім скарг клієнтів на автомобілі, що глохнуть та дві масштабні відкличні кампанії, відбувся судовий процес у Франції через схожість логотипів Polestar і Citroen, а також DS, бренду, що належить Citroen.

Логотип Polestar

Французи переконані, що це "шкодить репутації марки" та добилися того, що суд заборонив Polestar використовувати емблему на території країни протягом щонайменше шести місяців, тобто фактично реалізовувати машини у Франції.

У Polestar рішення судді поки не прокоментували, проте Франція більше не перерахована у списку країн, в яких можна замовити шведський електромобіль.

А так виглядають логотипи Citroen та DS:

Раніше європейські власники Polestar 2 поскаржилися, що електромобілі виходять з ладу практично відразу після покупки – через збій у програмному забезпеченні вимикалося живлення, і перезапустити систему було неможливо. Пізніше з'ясувалося, що причиною був дефектний інвертор, через який компанії довелося відкликати всі продані машини.

Тепер стало відомо про другий дефект, цього раз з високовольтним нагрівачем охолоджуючої рідини (HVCH). Polestar безкоштовно замінить його на 3 150 електрокарах.

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