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Холостячка Хелловін

Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники

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Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники - фото 1

Більшість автомобілістів мало що знають про "розумні" системи допомоги, які встановлені в машинах, і, відповідно, часто ними не користуються. До такого висновку прийшов Голландський королівський клуб мандрівників (ANWB), провівши відповідне опитування.

Дослідження показало, що 70% водіїв не повною мірою обізнані про те, яку роль в автомобілях виконують електронні асистенти (це стосується таких систем, як утримання автомобіля на смузі руху, моніторинг сліпих зон, запобігання зіткнення і т.д.). Однак у ANWB угледіли в цьому позитивний момент: експерти вважають, що така ситуація може підштовхнути до підвищення безпеки на дорогах. Для цього автомобілістам потрібно донести, як і навіщо користуватися системами безпеки.

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Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники - фото 432847

Електронні асистенти можуть допомогти водіям зробити водіння безпечнішим, наприклад, вони дозволяють зберігати безпечну дистанцію або попереджати, або навіть втручатися в небезпечну ситуацію, яка виникла на дорозі. Тому ANWB закликає представників автобізнесу активніше пропагувати системи активної допомоги. Важлива роль в цьому відведена дилерам, оскільки саме вони є сполучною ланкою між автовиробником і покупцем.

Автомобільна промисловість може взяти на себе більше відповідальності і краще інформувати клієнтів про роботу і призначення різних систем допомоги, – заявили в ANWB.

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Джерело: anwb
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