74-річній пенсіонерці повернули рожеве купе, яке у неї викрали 28 років тому

Австралійські поліцейські повернули місцевій мешканці Керол Річардс її рожевий Holden Torana 1973 року випуску. Викрадений 28 років тому автомобіль вдалося виявити завдяки колекціонеру, який придбав екстравагантну модель.

Керол Річардс придбала Holden Torana у 1973 році. За незвичайний рожевий колір господиня назвала машину Sexy Lexy. Вона експлуатувала екстравагантне купе щодня, а також брала участь на машині в аматорських перегонах. У 1992 році рожевий Torana викрали прямо біля будинку власниці. Відтоді про автомобіль було нічого невідомо.

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Перші докази у поліції з'явилися тільки у 2016 році. Співробітникам місцевого відомствам вдалося затримати злочинне угруповання, яке займалося крадіжками автомобілів, їх частковою модифікацією і подальшим продажем під виглядом рідкісних екземплярів. Усі викрадені моделі перепродували з перебитими номерами та підробленими документами. Holden Torana став частиною цих махінацій.

Через багато років рожеве купе придбав австралійський колекціонер, що спеціалізується на автомобілях марки Holden. Після того, як чоловік виявив помилки у документах, він негайно звернувся в поліцію. Співробітникам правопорядку вдалося затримати підозрюваного, яким виявився 50-річний місцевий житель. Чоловіка засудили до двох років в'язниці та штрафу у розмірі 560 000 австралійських доларів.

Рожевий Holden Torana через 28 років повернули законній власниці, якій до цього часу виповнилося 74 роки. Попри те, що рожеве купе оцінили у 90 000 американських доларів, Керол Річардс заявила, що ні за що на світі не продасть своє екстравагантне купе.

На початку травня власнику Kawasaki KX повернули його мотоцикл, викрадений 27 років тому. На момент злочину Джонатан Хагінскі був 17-річним підлітком. Повернули ж байк 44-річному господареві майстерні з ремонту мототехніки.

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