Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Користувачі скаржаться на електромобілі Polestar: вони ламаються відразу після покупки

  • 29
Користувачі скаржаться, що Polestar 2 виходить з ладу - фото 1
Користувачі скаржаться, що Polestar 2 виходить з ладу

Європейці, які купили новий електрокар Polestar 2, зіткнулися з несподіваною проблемою: машини почали ламатися відразу після покупки. Причому скаржаться на автомобілі власники з різних країн Європи.

Близько 30 покупців Polestar 2 зі Швеції, Норвегії, Франції та Нідерландів поскаржилися, що після декількох сотень кілометрів пробігу (а іноді й на другий день експлуатації) система повідомляє про збої, після чого перестає реагувати на команди. Ситуація закінчується доставкою машини на евакуаторі в найближчий сервісний центр.

Актуально: До уваги водіїв: де з 1 жовтня потрібно обов'язково вмикати фари навіть вдень

За інформацією порталу CarUp, у Polestar 2 відбувається збій у системі приводу, однак причини цього компанії ще доведеться з'ясувати. За однією з версій, проблема також може бути пов'язана з бортовим тяговим акумулятором – таке припущення зробили співробітники сервісного центру, які оглянули один з електромобілів, що вийшов з ладу.

Користувачі скаржаться на електромобілі Polestar: вони ламаються відразу після покупки - фото 428422

Видання розповідає кілька історій поломки: у шведа, який купив Polestar 2, машина вийшла з ладу вже на другий день, натомість інший європеєць зміг проїхати близько 200 кілометрів, перш ніж почалися проблеми.

У Polestar вже прокоментували численні скарги покупців. Автовиробник заявив, що він у процесі пошуку причини проблеми, і, щойно її встановлять, власників сповістять про подальші дії. Не виключено, що компанії доведеться оголосити відкличну кампанію Polestar 2 в Європі.

Користувачі скаржаться на електромобілі Polestar: вони ламаються відразу після покупки - фото 428421

Електричний фастбек Polestar 2 дебютував на початку 2019 року. У Європі модель потрапляє у ту ж цінову категорію, що і Tesla Model 3, – ціни на шведський електрокар стартують з позначки у 39,9 тисячі євро, а привітальна версія Launch Edition оцінюється у 59,9 тисячі євро.

В основі Polestar 2 лежить платформа CMA, а в рух його приводить двомоторна установка потужністю 408 кінських сил (300 кіловатів) і 660 Нм моменту. Першу "сотню" електрокар робить менш ніж за п'ять секунд, а заряду батареї на 78 кіловат-годин вистачає на 500 кілометрів по циклу WLTP.

Читайте також: Почалося виробництво першого електромобіля Volvo: як це відбувається

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році
  • 30 вересня, 14:53
  • 1068
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 240
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2552239
Загрузка...
Новини