Користувачі скаржаться на електромобілі Polestar: вони ламаються відразу після покупки

Європейці, які купили новий електрокар Polestar 2, зіткнулися з несподіваною проблемою: машини почали ламатися відразу після покупки. Причому скаржаться на автомобілі власники з різних країн Європи.

Близько 30 покупців Polestar 2 зі Швеції, Норвегії, Франції та Нідерландів поскаржилися, що після декількох сотень кілометрів пробігу (а іноді й на другий день експлуатації) система повідомляє про збої, після чого перестає реагувати на команди. Ситуація закінчується доставкою машини на евакуаторі в найближчий сервісний центр.

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За інформацією порталу CarUp, у Polestar 2 відбувається збій у системі приводу, однак причини цього компанії ще доведеться з'ясувати. За однією з версій, проблема також може бути пов'язана з бортовим тяговим акумулятором – таке припущення зробили співробітники сервісного центру, які оглянули один з електромобілів, що вийшов з ладу.

Видання розповідає кілька історій поломки: у шведа, який купив Polestar 2, машина вийшла з ладу вже на другий день, натомість інший європеєць зміг проїхати близько 200 кілометрів, перш ніж почалися проблеми.

У Polestar вже прокоментували численні скарги покупців. Автовиробник заявив, що він у процесі пошуку причини проблеми, і, щойно її встановлять, власників сповістять про подальші дії. Не виключено, що компанії доведеться оголосити відкличну кампанію Polestar 2 в Європі.

Електричний фастбек Polestar 2 дебютував на початку 2019 року. У Європі модель потрапляє у ту ж цінову категорію, що і Tesla Model 3, – ціни на шведський електрокар стартують з позначки у 39,9 тисячі євро, а привітальна версія Launch Edition оцінюється у 59,9 тисячі євро.

В основі Polestar 2 лежить платформа CMA, а в рух його приводить двомоторна установка потужністю 408 кінських сил (300 кіловатів) і 660 Нм моменту. Першу "сотню" електрокар робить менш ніж за п'ять секунд, а заряду батареї на 78 кіловат-годин вистачає на 500 кілометрів по циклу WLTP.

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