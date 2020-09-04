На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Цитати про дружбу: крилаті вислови та прикольні фрази про друзів
-
- 19
Справжні друзі – люди, які неодмінно впливають на наше життя, тож варті окремої уваги. Ми зробили для вас добірку з найкращих фраз про різну дружбу. Читайте далі та обирайте потрібну вам цитату, яка найбільше припала до душі.
Цитати про дружбу з фільмів
***
Знайомі з'являються і зникають, а найкращі друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди йдеш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди не один. ("Пліткарка")
І ще: Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
***
Важлива та людина, яка приходить на допомогу тоді, коли її навіть не просять. (Джей Ді, серіал "Клініка")
***
– Я просто хочу, щоб ми були друзями.
– Потішно. Це останнє, ким би мені хотілося бути для тебе.
(Грегорі Хаус і Ліза Кадді, "Доктор Хаус")
***
Але ми не друзі! Ми двоє людей, які прикидаються друзями тому, що було б незручно не бути ними. (Тед Мосбі, "Як я зустрів вашу маму")
***
Потрібна велика мужність, щоб протистояти ворогам. Але ще більше мужності потрібно, щоб протистояти друзям. (Албус Дамблдор, "Гаррі Поттер і Філософський камінь")
Афоризми про жіночу дружбу
***
Май одну-єдину подругу, тільки вмій правильно її вибрати. (Мюріель Барбері)
***
Найсамотніша жінка у всесвіті – це не та, у якої немає чоловіка, а та, у якої немає найкращої подруги. (Джордж Сантаяна)
***
Жіноча компанія набагато краща за чоловічу – подруга завжди зрозуміє і прийме все те, що представник сильної половини вважатиме незначною дрібницею. (Марія Ніколаєва)
***
Жіноча дружба – дуже важливий аспект життя будь-якої жінки. Але, як і стосунки з чоловіком, дружба з подругою іноді закінчується. Не тому що була несправжньою, а тому що ви обидві виросли з неї. (Наталія Краснова)
***
Я не сильна, вона не сильна, але разом з подругою ми сильніші за всіх на світі. (Лінда Макфарлейн)
Цікаві фрази про дружбу між чоловіком і жінкою
***
Єдина, щира і міцна дружба – це присутня між чоловіком і жінкою, тому що це єдина прихильність, вільна від будь-якого суперництва.
***
Турбота і ніжність, впевненість і допомога – переваги різностатевої дружби.
***
Запорука міцної та тривалої дружби чоловіка і жінки – це взаємна сексуальна огида.
***
Найчесніші та найщиріші дружні стосунки бувають саме між чоловіком і жінкою: нема чого й когось ділити, ніякої заздрості та гордості, ніяких претензій і докорів. І ніяких поглядів крадькома на целюліт подружки... Тільки взаємні консультації щодо протилежної статі, тільки таємні посвяти в секрети "чужої" психології.
***
Я вірю в дружбу чоловіка і жінки: адже буває дружба між кішкою і собакою.
Відомі вислови про чоловічу дружбу
***
Кожен наш друг – це цілий світ для нас, світ, який міг би й не народитися і який народився тільки завдяки нашій зустрічі з цією людиною. (Анаіс Нін)
***
Брат може не бути другом, але друг – завжди брат. (Бенджамін Франклін)
***
Чоловіки обходяться зі своєю чоловічою дружбою, як з футбольним м'ячем, який вони кидають куди попало і як попало, але він при цьому не рветься. Жінки ж носяться зі своєю жіночою дружбою, як з кришталевою вазою, і вже якщо вона падає, то розбивається вщент, на дрібні шматочки. (Анн Морроу Ліндберг)
***
Дружба не вимірюється часом. Просто хтось назавжди входить у твоє життя – ось і все.
***
Вмій бути другом – знайдеш друга. (Ігнатій Красицький)
Цитати про дружбу дівчат
***
Найкращою подругою можна назвати ту, яка дійсно забуває про свої проблеми, бо щиро розуміє, що твої проблеми серйозніші.
***
Відбувається справжнє диво, коли ти зустрічаєш споріднену душу, яка визнає те, ким ти є і ким можеш стати, і яка запалює в тобі кров для нових великих звершень. (Рості Беркус)
***
Ох, вже ці підлітки! Думають, що головне – мати якомога більше друзів. Досить і одного. Одного єдиного, але свого. (Ято, "Бездомний Бог")
***
Вона іноді уявляла собі світ без чоловіків, але світ без двох цих своїх подруг уявити не могла. В її житті вони були завжди. І хоча, а може, і тому, що всі три вони були абсолютно різні, їй здавалося, що без них світ втратив би один вимір. Став би плоским. (Януш Леон Вишневський)
***
Жіночої дружби немає? Брехня... Подруга – це відбиток моєї душі.
Цитати відомих людей про дружбу
***
Важливо бути людині другом, поки вона жива, а не тоді, коли вона уже померла. Мертвому це все ні до чого. (Френсіс Скотт Фіцджеральд)
***
Дружба – гавань, до якої прагне людина, вона приносить радість і спокій духу, вона – відпочинок в цьому житті та початок життя небесного. (Т. Тассо)
***
Справжній друг з тобою, коли ти не правий. Коли ти маєш рацію, будь-хто буде з тобою. (Марк Твен)
***
Боягузливий друг страшніше за ворога, бо ворога побоюєшся, а на друга сподіваєшся. (Лев Толстой)
***
Всі співчувають нещастям своїх друзів, і лише деякі – радіють їхнім успіхам. (Оскар Уайльд)
До теми: Цитати про осінь: гарні вислови та афоризми про осінню пору українською
-
21:54Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
21:115 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Cartier запустив кампанію годинників Pasha з зірками Гри престолів і Джеймса Бонда
-
20:21Електротранспорт тепер у законі: що дозволено, а що заборонено під час руху
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Цитати про дружбу: крилаті вислови та прикольні фрази про друзів
-
19:50Три прості способи поліпшити здоров'я щитовидної залози
-
19:32Режисерка фільму Мулан розповіла, чому у стрічці немає дракончика Мушу
-
19:22Каньє Вест подарував своєму другу український всюдихід Sherp PRO ATV
-
19:13Електричний Ford Mustang проїхав чверть милі за 8 секунд: ефектне відео
-
19:02Як правильно бігати, щоб схуднути
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
18:42От і осінь прийшла: в Тель-Авіві випав дощ з коноплі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:31The Witcher 3: Wild Hunt можна буде пройти ще раз: культова гра отримає низку покращень
-
18:26Зірка Залізної людини припинив зйомки у кіновсесвіті Marvel
-
18:18Манікюр на осінь 2020: модні ідеї дизайну на короткі і довгі нігті (ФОТО)
-
18:00Гороскоп на 5 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Хрещений батько: з'явиться нова версія культового фільму
-
17:42Чорна Вдова – феміністка: Скарлетт Йоханссон розповіла про героїню нового фільму Marvel
-
17:26У мережі безкоштовно роздають доповнення для Borderlands 2
-
17:14Учені назвали тканину, яка найбільше забруднює Світовий океан
-
16:53Що буде з організмом, якщо місяць не пити алкоголь
-
16:42Кур'єри Amazon вішають на деревах смартфони: навіщо вони це роблять
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня