Цитати про дружбу: крилаті вислови та прикольні фрази про друзів

Справжні друзі – люди, які неодмінно впливають на наше життя, тож варті окремої уваги. Ми зробили для вас добірку з найкращих фраз про різну дружбу. Читайте далі та обирайте потрібну вам цитату, яка найбільше припала до душі.

Цитати про дружбу з фільмів

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Знайомі з'являються і зникають, а найкращі друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди йдеш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди не один. ("Пліткарка")

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Важлива та людина, яка приходить на допомогу тоді, коли її навіть не просять. (Джей Ді, серіал "Клініка")

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– Я просто хочу, щоб ми були друзями.

– Потішно. Це останнє, ким би мені хотілося бути для тебе.

(Грегорі Хаус і Ліза Кадді, "Доктор Хаус")

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Але ми не друзі! Ми двоє людей, які прикидаються друзями тому, що було б незручно не бути ними. (Тед Мосбі, "Як я зустрів вашу маму")

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Потрібна велика мужність, щоб протистояти ворогам. Але ще більше мужності потрібно, щоб протистояти друзям. (Албус Дамблдор, "Гаррі Поттер і Філософський камінь")

Афоризми про жіночу дружбу

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Май одну-єдину подругу, тільки вмій правильно її вибрати. (Мюріель Барбері)

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Найсамотніша жінка у всесвіті – це не та, у якої немає чоловіка, а та, у якої немає найкращої подруги. (Джордж Сантаяна)

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Жіноча компанія набагато краща за чоловічу – подруга завжди зрозуміє і прийме все те, що представник сильної половини вважатиме незначною дрібницею. (Марія Ніколаєва)

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Жіноча дружба – дуже важливий аспект життя будь-якої жінки. Але, як і стосунки з чоловіком, дружба з подругою іноді закінчується. Не тому що була несправжньою, а тому що ви обидві виросли з неї. (Наталія Краснова)

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Я не сильна, вона не сильна, але разом з подругою ми сильніші за всіх на світі. (Лінда Макфарлейн)

Цікаві фрази про дружбу між чоловіком і жінкою

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Єдина, щира і міцна дружба – це присутня між чоловіком і жінкою, тому що це єдина прихильність, вільна від будь-якого суперництва.

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Турбота і ніжність, впевненість і допомога – переваги різностатевої дружби.

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Запорука міцної та тривалої дружби чоловіка і жінки – це взаємна сексуальна огида.

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Найчесніші та найщиріші дружні стосунки бувають саме між чоловіком і жінкою: нема чого й когось ділити, ніякої заздрості та гордості, ніяких претензій і докорів. І ніяких поглядів крадькома на целюліт подружки... Тільки взаємні консультації щодо протилежної статі, тільки таємні посвяти в секрети "чужої" психології.

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Я вірю в дружбу чоловіка і жінки: адже буває дружба між кішкою і собакою.

Відомі вислови про чоловічу дружбу

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Кожен наш друг – це цілий світ для нас, світ, який міг би й не народитися і який народився тільки завдяки нашій зустрічі з цією людиною. (Анаіс Нін)

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Брат може не бути другом, але друг – завжди брат. (Бенджамін Франклін)

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Чоловіки обходяться зі своєю чоловічою дружбою, як з футбольним м'ячем, який вони кидають куди попало і як попало, але він при цьому не рветься. Жінки ж носяться зі своєю жіночою дружбою, як з кришталевою вазою, і вже якщо вона падає, то розбивається вщент, на дрібні шматочки. (Анн Морроу Ліндберг)

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Дружба не вимірюється часом. Просто хтось назавжди входить у твоє життя – ось і все.

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Вмій бути другом – знайдеш друга. (Ігнатій Красицький)

Цитати про дружбу дівчат

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Найкращою подругою можна назвати ту, яка дійсно забуває про свої проблеми, бо щиро розуміє, що твої проблеми серйозніші.

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Відбувається справжнє диво, коли ти зустрічаєш споріднену душу, яка визнає те, ким ти є і ким можеш стати, і яка запалює в тобі кров для нових великих звершень. (Рості Беркус)

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Ох, вже ці підлітки! Думають, що головне – мати якомога більше друзів. Досить і одного. Одного єдиного, але свого. (Ято, "Бездомний Бог")

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Вона іноді уявляла собі світ без чоловіків, але світ без двох цих своїх подруг уявити не могла. В її житті вони були завжди. І хоча, а може, і тому, що всі три вони були абсолютно різні, їй здавалося, що без них світ втратив би один вимір. Став би плоским. (Януш Леон Вишневський)

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Жіночої дружби немає? Брехня... Подруга – це відбиток моєї душі.

Цитати відомих людей про дружбу

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Важливо бути людині другом, поки вона жива, а не тоді, коли вона уже померла. Мертвому це все ні до чого. (Френсіс Скотт Фіцджеральд)

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Дружба – гавань, до якої прагне людина, вона приносить радість і спокій духу, вона – відпочинок в цьому житті та початок життя небесного. (Т. Тассо)

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Справжній друг з тобою, коли ти не правий. Коли ти маєш рацію, будь-хто буде з тобою. (Марк Твен)

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Боягузливий друг страшніше за ворога, бо ворога побоюєшся, а на друга сподіваєшся. (Лев Толстой)

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Всі співчувають нещастям своїх друзів, і лише деякі – радіють їхнім успіхам. (Оскар Уайльд)

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