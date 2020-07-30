Привітання з Днем дружби 2020: вітальні картинки другу чи подрузі

30 липня відзначається Міжнародний день дружби – особливе свято для кожної людини, адже без дружби важко уявити життя. З цієї нагоди ми підготували для вас картинкии, які ви можете надіслати своїм найближчим друзям та привітати з цим святом.

З 2011 року в світі відзначають Міжнародний День Дружби. Тож 30 липня не забудьте привітати свого друга чи подругу з цим святом. Обирайте листівку, яка вам припала до душі, та надсилайте її друзям!

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