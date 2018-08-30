Цим свійським тваринам подобаються щасливі люди

Не лише коти, собаки та коні тягнуться до позитивних людей

Учені не перестають вражати своїми відкриттями. Цього разу їм вдалося з'ясувати, що люди зі щасливим виразом обличчя подобаються козам.

Результати їхнього дослідження показують те, що зчитувати настрій людей можуть значно більше видів тварин, аніж уважалося до того.

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Як це виявили дослідники? Вони показували козам дві світлини однієї людини – одну із сердитим виразом обличчя, а іншу – зі щасливим. Тварини, що здивувало дослідників, одразу ж прямували до фотографій із щасливими обличчями.

Це дослідження проводилося в притулку для кіз Баттеркапс у графстві Кент, що у Великій Британії. Науковці з Лондонського університету королеви Марії розміщували на стіні дві чорно-білі світлини на відстані 1,3 метра одна від одної. Це було зроблено для того, щоб коза сама обрала фото, яке їй більше до вподоби.

Козам подобаються щасливі люди

Також науковці зазначили, що кози віддавали перевагу обличчям, на яких сяяла усмішка. Вони підходили до таких фото першими.

Але є одне "але". Ефект був помітним лише в тому випадку, коли "щасливі обличчя" розміщувалися справа від кіз. Якщо ж фото вішали зліва – кози ніяк не реагували. Науковці пояснюють це тим, що кози для обробки інформації використовують лише одну півкулю мозку. Так вони зазначили, що ліва півкуля в цих тварин відповідає за обробку позитивних емоцій, а права – за уникнення сердитих облич.

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