Собака підкорив мережу блюзом на піаніно

Будучи щеням, Елмо вже відрізнявся любов'ю до музики / Comments

Ірландський сетер Елмо здивує вас своїм музичним талантом.

Житель фінського міста Вааса Päivi Joensuu привів домашнього вихованця, ірландського сетера на прізвисько Елмо, на своє робоче місце, в місцевий магазин музичних інструментів.

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Пес, як бачимо, вже не вперше відвідує магазин: він відразу ж зайнявся улюбленою справою. Він перевірив свій вокальний діапазон, підвиваючи в такт імпровізованій мелодії, а заодно оцінив налаштування виставленого на продаж інструменту.

За словами власника обдарованого пса, вже будучи щеням, Елмо відрізнявся любов'ю до музики, тепер він має численних шанувальників свого таланту.

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