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Вчені визнали користь котячого муркотіння

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Муркотіння котів – це звукові коливання частотою від 20 до 50 Герц - фото 1
Муркотіння котів – це звукові коливання частотою від 20 до 50 Герц / micetimes

Дослідники з Великобританії рекомендують людям заводити кішок.

Кардіологи стверджують, що для серця і судин дуже корисне муркотіння котиків.

І ще: Створено сайт з муркотінням кішок

Згідно з даними британських вчених, кішки продовжують життя чоловікам. Експерти провели дослідження на прикладі понад 10 тисяч людей у віці від 40 до 85 років. З'ясувалося, що домашні тварини сприятливо впливають на здоров'я. Особливо корисними виявилися кішки.

З'ясувалося, що у господарів кішок на 18-20% рідше виникали інсульт та інфаркт, в порівнянні з тими, у кого немає домашніх вихованців. Муркотіння котів – це звукові коливання частотою від 20 до 50 Герц. Вони впливають на центр задоволення в головному мозку, що викликає сплеск "гормону радості".

Виходить, що кішки знімають стрес, підтримують судинний тонус і своїм муркотанням стимулюють вегетативну нервову систему. Під час прослуховування такої частоти приходить в норму серцевий ритм.

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Джерело: micetimes
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