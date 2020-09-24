Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Цих знаків Зодіаку розриває від ревнощів, але вони це добре приховують

  • 35
Ревнощі у парі - фото 1
Ревнощі у парі / mixnews

Ревнощі – це почуття, яке дуже важко контролювати. Сьогодні розповімо про ревнощі у знаків Зодіаку, які ретельно це приховують.

Овен любить, коли йому приділяють багато уваги, і якщо увага коханої людини дістається ще комусь крім нього, він починає ревнувати. Але сам Овен не любить, коли його підозрюють в аморальних зв'язках і тому буде вперто казати, що абсолютно не відчуває почуття ревнощів.

І ще: Гороскоп на 24 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Терези завжди мислять раціонально, ретельно зважують всі за і проти, перш ніж прийняти важливе рішення. І щоб не псувати свою репутацію розсудливої ​​людини, їм доводиться приховувати від інших свої почуття, які на загальну думку визнаються дурними і безглуздими. До таких почуттів відносять в першу чергу ревнощі.

Стрільці цінують гармонію і затишок у відносинах і роблять все можливе для підтримки такої обстановки. Тому вони намагаються тримати при собі свої не найкращі домисли і підозри, а виносити на обговорення будуть тільки доведені факти.

Козероги – ті ще власники, це один з найбільш ревнивих знаків Зодіаку. Але вони не виставляють напоказ свої почуття, часто приховують їх навіть від коханої людини. До того ж у ревнощах Козероги ніколи не зізнаються.

Стосунки - фото 427258
Стосунки

Це цікаво: Ідеальні стосунки: найбільш сумісні пари за знаком Зодіаку

Джерело: elitedaily
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7143
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10258
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2534428
Загрузка...
Новини