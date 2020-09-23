На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 24 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 22
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У четвер потрібно буде добряче попітніти, аби виконати всі доручення, які назбиралися протягом першої половини тижня. Ті, кому вдасться це зробити, зможуть на вихідних про роботу геть зовсім не думати. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам зорі рекомендують не братися геть за всю роботу у цей день. Ви не повинні виснажувати себе, аби у вас стало сил для відповідальних завдань. Спробуйте правильно розставити пріоритети, аби не лише все встигнути, а й мати можливість трішки відпочити.
Телець
На Тельців очікує легкий четвер. Ви у першій половині тижня надто багато працювали, тож сьогодні можете упевнено пожинати плоди своїх старань. Вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині або ж вибратися на прогулянку з друзями. Позитивні емоції зайвими не будуть.
Близнюки
Сьогодні Близнюкам доведеться робити нелегкий вибір. Цілком імовірно, вам поставили ультиматум, який буквально з ніг на голову переверне ваше звичне життя. Спробуйте прислухатися до порад серця, аби потім не шкодувати про свій вибір.
Рак
Ракам зорі рекомендують потурбуватися про своє фізичне й емоційне здоров'я. Спробуйте сьогодні відпочити та присвятити якомога більше часу собі. Не зайвими будуть прогулянки з друзями та перегляд якогось хорошого фільму ввечері.
Лев
Якщо Леви не хочуть виснажитися завчасно, їм потрібно правильно розподіляти свої сили. Визначтеся, на коли припадає пік вашої максимальної продуктивності та використайте його для виконання складних завдань. Вечір же спробуйте присвятити коханій людині або ж просто відпочиньте.
Діва
Дівам слід навчитися боротися зі стресами. Ви надто багато нервуєтеся, тож спробуйте саме у цей день відмовитися від негативних емоцій і думок, які вас виснажують. Ставтеся до життя з оптимізмом і насолоджуйтеся кожною миттю. Сконцентруйтеся на всьому хорошому і буде вам щастя не лише сьогодні.
Терези
Четвер для Терезів буде максимально романтичним, тож постарайтеся у цей день не планувати нічого на вечір. Його ви проведете з коханою людиною, прогулюючись вулицями улюбленого міста та насолоджуючись затишними розмовами про все на світі.
Скорпіон
Скорпіонам зорі наполегливо рекомендують перестати нервуватися через дрібниці. Сконцентруйтеся на своїй другій половинці та насолоджуйтеся часом, проведеним з нею. Це дозволить прибрати з голови зайві негативні думки та набиратися енергії для нових звершень.
Стрілець
Стрільцям зорі наполегливо рекомендують не просиджувати весь день вдома. Якщо є з ким вибратися гуляти – чудово. Сходіть в кіно або ж на каву. Не зайвими будуть і прогулянки наодинці. Вони дозволять перезавантажитися та налаштуватися на позитивний лад.
Козеріг
Козерогам зорі рекомендують присвятити якомога більше часу власному здоров'ю. Ви останнім часом надто багато працюєте та недостатньо спите, що згодом може стати причиною появи не надто приємних хронічних захворювань. Бережіть себе.
Водолій
У Водоліїв цей четвер буде надзвичайно легким. Вас сьогодні не турбуватимуть ані колеги, ані знайомі. Та й робочий день пролетить надзвичайно швидко. Зорі рекомендують ввечері присвятити час цілком і повністю собі: наберіть ванну та прочитайте хорошу книгу перед сном.
Риби
Рибам слід бути менш вимогливими до інших. Ви надто багато хочете від усіх навколо, але самі не готові докладати необхідних зусиль. Спробуйте почати з себе. Ви побачите, що тобі усі навколо з радістю допомагатимуть вам і підтримуватимуть вас.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
19:54У покинутій школі виявили колекцію рідкісних авто: фото
-
19:37У Китаї курка знесла незвичайне яйце з візерунком: фотофакт
-
19:27Модний дім Fendi випустив макарони у формі власного логотипу
-
19:11У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини
-
18:53Чи можна схуднути за допомогою жуйки: відповідь експертів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:45The Solitaire Conspiracy: анонсовано пасьянс у стилі шпигунського трилера
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
18:23Представлено Samsung Galaxy S20 FE: характеристики та ціни в Україні
-
18:16Ілон Маск анонсував випуск бюджетних електромобілів Tesla: названа орієнтовна ціна
-
18:00Гороскоп на 24 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51На Netflix вийде новий фільм з легендарною Софі Лорен
-
17:39У Копенгагені відкрився вигнутий розвідний велосипедний міст: футуристичні фото
-
17:26Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: у списку глава ВООЗ і співак The Weeknd
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Блогер знайшов на Google-картах гігантського робота: відеофакт
-
16:54Думав, що виїде: водій покинув свій Jeep Wrangler на велотрасі в горах (фото)
-
16:40Відома гаряча модель знялася оголеною на балконі: інтимне фото (18+)
-
16:23Інсайдер розкрив усі характеристики нового Google Pixel 5
-
16:12Археологічна сенсація: біля Житомира знайшли таємне місто часів Київської Русі
-
16:00Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу
-
15:56Як віра в теорію змови вплине на пандемію COVID-19: цікаве дослідження
-
15:31Над Києвом пролетіли унікальні десантні конвертоплани США: відео
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
15:00Вірші з Днем вихователя 2020: гарні привітання від дітей у віршах
-
18:33Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
-
15:10Не лише хюге: 7 скандинавських слів, які описують життя
-
12:42Корисні функції Android, які полегшать життя
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 вересня
- 22 вересня
-
20:15ТОП-20 гарячих фото дівчат від колумбійки, які змусять затримати погляд (18+)
-
17:33Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці
-
14:20Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен
-
12:20Осіннє рівнодення покращить життя цих знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня
-
07:15День осіннього рівнодення 2020: традиції та прикмети 22 вересня
- 21 вересня
-
20:156 несподіваних ознак інтелекту, які дивують
-
18:33Скільки батьків в Україні підтримують дистанційне навчання
-
16:21Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
-
13:50Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
-
11:49Еммі 2020: у США оголосили переможців головної телевізійної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня
-
08:33Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у четвертому випуску (відео)
-
07:27Погода в Україні 21 вересня: прогноз на понеділок
- 20 вересня
-
21:557 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
16:50Watch Dogs 2 знову доступна безкоштовно: як отримати цю та інші ігри в Epic Games Store
-
14:28Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня
- 19 вересня
-
21:54Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)